Leverkusen – Sie ist die erste Frau auf diesem Posten: Susanne Buchholz wird am 1. August Covestros Produktionsleiterin in Leverkusen. Die promovierte Chemikerin übernimmt die Aufgabe von Markus Dugal und ist damit für die komplette Produktionskette verantwortlich – von den Basis-Chemikalien über die Zwischenprodukte bis hin zur Logistik am Standort.

Die 47-Jährige ist vor gut einem Jahr von Bayer zu Covestro zurückgekehrt. 2001 begann ihre Karriere in der früheren Kunststoff-Sparte Material Science. „Ich freue mich sehr darauf, im Herzstück von Covestro, der Produktion in Leverkusen, eine neue Aufgabe zu übernehmen“, sagte Buchholz.

Mehr Zusammenarbeit am Rhein

Es gehe darum, den Standort, der ein wichtiges Zentrum bei der Herstellung von Lack- und Klebrohstoffen ist, weiter voranzubringen. „Wir werden uns gemeinsam anschauen, wo Prozesse verbessert werden können, um noch sicherer und effizienter produzieren zu können.“

Buchholz soll zudem das Zusammenwachsen der Werke im Standortverbund von Nordrhein-Westfalen fördern. „Der Standortverbund mit Dormagen und Krefeld-Uerdingen gibt uns die Chance, Erfahrungen auszutauschen und Synergien zu nutzen.“ (tk)