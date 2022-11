Impfaktion in Leverkusen

Leverkusen – Ein Viertel der aktuell 246 Covid-19-Infizierten in Leverkusen ist bereits gegen das Virus geimpft. Auf 27 Prozent der positiv Getesteten treffe das zu, teilte die Stadt auf Anfrage des „Leverkusener Anzeiger“ mit.

Anteil steigt zwangsläufig

Bei zunehmender Impfrate müsse der prozentuale Anteil der Geimpften unter den Infizierten aus statistischen Gründen zwangsläufig steigen, sagt Stadtsprecherin Julia Trick. „Auch wenn zunehmend Impfdurchbrüche verzeichnet werden, ist es überwiegend so, dass schwere Krankheitsverläufe bei Geimpften vermieden werden können“, führt sie aus. Die Impfung zeige also deutliche Wirkung. „Alle, die bislang noch nicht vollständig geimpft sind, sollten dies daher unbedingt tun.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Manche zweimal infiziert Anzeige So viele Beschäftigte des Klinikums Leverkusen sind geimpft von Hendrik Geisler

Mieten und Kaufen Anzeige So teuer sind Immobilien in Leverkusen – hier ist es günstiger von Hendrik Geisler

Immobilien in Leverkusen-Opladen Anzeige Hier sind bald 328 neue Wohnungen bezugsfertig von Bert-Christoph Gerhards

Auch zur Notwendigkeit der sogenannten Booster-Impfung äußert sich die Stadt am Mittwoch in Anbetracht der Tatsache, dass Impfdurchbrüche zunehmen: Vor allem für Personengruppen, deren vollständige Impfung schon mehr als sechs Monate zurückliegt – also ältere oder chronisch kranke Menschen, aber auch bestimmte Berufsgruppen, deren Impfung aufgrund ihrer Priorisierung schon frühzeitig erfolgte – sollten über eine Auffrischungsimpfung nachdenken und diese mit ihrem Hausarzt besprechen.