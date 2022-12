Leverkusen – Mit einem Jahr Verspätung soll die neue Konzernzentrale von Covestro an der B 8 bezogen werden. Das kündigte Vorstandschef Markus Steilemann im Interview mit dem „Leverkusener Anzeiger“ an. Die deutliche Verzögerung habe ihre Ursache nicht in den diversen Sparpaketen, zu denen sich die Bayer-Abspaltung in den vergangenen Monaten gezwungen sah: Der Kunststoff-Konzern leidet erheblich unter den Folgen der Corona-Pandemie und ist im vorigen Quartal sogar in die roten Zahlen gerutscht. „Wir ziehen die Pläne durch und erwarten, im vierten Quartal die ersten Mitarbeiter in dem neuen Campus-Gebäude begrüßen zu können“, sagte Steilemann.

Der Neubau war ursprünglich auf 80 Millionen Euro kalkuliert worden und soll rund 700 Beschäftigten Platz bieten. Innen probiert Covestro ein ziemlich spektakuläres Arbeitsplatz-Konzept aus: keine Einzelbüros, stattdessen intime Kapseln für Besprechungen, offen gestaltete Konferenzzonen mit Tischen, an denen man stehen muss.



Das könnte Sie auch interessieren:

Corona-Krise Anzeige Weniger Geld und weniger Arbeit bei Covestro von Thomas Käding

Neubau von Covestro Anzeige Leverkusener Mitarbeiter testen schon einmal die neue Arbeitswelt von Thomas Käding

Am offensichtlichsten ist aber die Farbgebung: Jede Etage wird in einem anderen Ton gestaltet – das kann durchaus sehr bunt wirken. Der Corona-bedingte Rückzug vieler Mitarbeiter ins Home-Office dürfte sich auf die endgültige Gestaltung auswirken.