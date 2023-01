Leverkusen – Am Samstag, 26. März, wird in Leverkusen demonstriert. Um 10 Uhr startet die Demo „Keinen Meter mehr“ gegen den Ausbau der A1 und A3. Ab 10 Uhr stehen die Mitglieder des Rates und der Kommunalpolitik „parteiübergreifend für das gemeinsame Ziel in den Fußgängerzonen von Wiesdorf, Opladen und Schlebusch“, schreibt die Stadt. Alle seien darüber hinaus aufgerufen am 10. Juni mit nach Berlin zu kommen. Man wolle zeigen, „dass sich der Kampf für eine gerechte und verantwortungsvolle Verkehrsplanung lohnt“, heißt es, weitere Infos zu den gemieteten Bussen und der Fahrt sollen folgen.

Um 13 Uhr gibt es vor dem Rathaus in Wiesdorf eine Friedensdemo anlässlich des anhaltenden Kriegs in der Ukraine. (aga)