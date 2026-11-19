Ein Blumenstrauß, ein festlich geschmückter Saal und viele Glückwünsche: Elfriede Merz feiert ihren 100. Geburtstag im Alexianer-Haus Rheinpark in Leverkusen. Zu den Gratulanten gehört auch Bürgermeisterin Annegret Bruchhausen-Scholich. Beim Blick auf die Dekoration bemerkt sie schmunzelnd: „Hier ist ja schön dekoriert. Die Dekoration können Sie schon fast für Weihnachten nutzen.“ Für ihren besonderen Tag hatte Elfriede Merz am Dienstag extra noch einen Friseurbesuch eingeplant. Mit dabei sind ihre Nichte Diana Van Dieken und deren Mann Thomas, Mitbewohnerinnen und Mitbewohner sowie die Mitarbeiterinnen des Hauses.

Bürgermeisterin Annegret Bruchhausen-Scholich, besuchte Elfriede Merz zu ihrem 100. Geburtstag. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Eine komplette Flasche Eierlikör

Lange Zeit lebte Elfriede Merz mit ihrem Mann in Alkenrath. Er verstarb bereits vor 30 Jahren. Seit einiger Zeit lebt sie im Alexianer-Haus Rheinpark. Blumen liebt Elfriede Merz noch heute. Sie liest gerne, besonders Liebesromane. Früher ist sie gerne gewandert und viel draußen unterwegs gewesen.

Ihre Nichte Diana Vandieken und deren Mann Thomas wohnen in Odenthal. „Wir sind die einzigen Verwandten in der Nähe“, erzählt Diana Vandieken. Die beiden sind bei der Feier mit viel Humor und guter Laune dabei. Auch Thomas Vandieken erinnert sich gerne daran, wie er Elfriede Merz und ihre Schwester kennenlernte. Eine selbstgebackene Eierlikörtorte gehört zu dieser Geschichte. Damals habe er gleich eine komplette Flasche Eierlikör im Kuchen verarbeitet, erzählt er. Als er später dazukam, hätten sich die beiden Damen auf dem Sofa bereits bestens unterhalten.

Das Seniorenzentrum wurde mit goldenen Luftballons dekoriert. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Auf die nächsten 100 Jahre

Für das Geburtstagskind und die Gäste hat das Haus eine Lotuskeks-Torte beigesteuert. Katrin Töpfer, Pflegedienstleiterin im Haus Rheinpark, sagt: „Frau Merz ist ein fester Teil unseres Hauses, und wir freuen uns sehr, dass wir sie bei diesem besonderen Meilenstein begleiten dürfen.“

Oder zumindest 108 - dann bist du so alt wie der Heesters Diana Vandieken

Ein 100. Geburtstag ist auch für das Haus Rheinpark ein besonderer Anlass. Der älteste Bewohner wurde 103 Jahre alt. Bei Elfriede Merz wird an diesem Tag ebenfalls schon einmal auf die Zukunft angestoßen: „Auf noch einmal 100 Jahre. Oder zumindest 108 – dann bist du so alt wie der Heesters“, fügt Diana Vandieken lachend hinzu.