Fest steht: Die Bayer AG will das Erholungshaus abstoßen. Die Schließung sollte zum Jahresende 2026 vollzogen werden, das wäre in wenigen Wochen. Jetzt ist man übereingekommen, dass Bayer das Haus vorerst ein weiteres Jahr betreibt, um Zeit für Verhandlungen zu haben.

2027 ist das Erholungshaus also gerettet. Aber: Während dieser Schonfrist dieses Jahres muss ein Übernahmevertrag zwischen Stadt und Bayer zustande kommen, mit dem die Stadt das Erholungshaus ab dem 1. Januar 2029 übernehmen müsste. Sollte der Vertrag zustande kommen, legt Bayer noch ein weiteres Jahr drauf und finanziert den Betrieb für das ganze Jahr 2028. Falls man nicht übereinkommt, droht die endgültige Schließung zum 31. Dezember 2027 und die Stilllegung durch Bayer.

Kein finanzieller Spielraum

Das sind die Inhalte der vorläufigen Abmachungen zwischen der Stadt und Bayer, festgehalten in einer Ratsvorlage für den kommenden Kulturausschuss, die dem „Leverkusener Anzeiger“ vorliegt.

In den vorläufigen Ergebnissen der Verhandlungen steht vieles also noch nicht fest. Das Erholungshaus ist für Leverkusen noch lange nicht gerettet, zumal die Stadt nicht über finanzielle Spielräume verfügt, um ein zweites Kulturhaus neben dem Forum zu besitzen und zu unterhalten.

Das Erholungshaus von innen, hier mit dem Bayer-Blasorchester Copyright: Ralf Krieger

Die Verhandlungen zwischen Stadt und Bayer werden in der Vorlage als „konstruktiv und klar“ bezeichnet. Klar ausgesprochen ist demnach bisher nur, dass Bayer ab 2029 definitiv aus dem Betrieb des neobarocken Gründerzeit-Kulturhauses aussteigen wird; falls es nicht zu einer Einigung mit der Stadt kommt, schon ein Jahr früher, zum 31. Dezember 2028.

Sieben Mitarbeiter

Im Erholungshaus arbeiten sieben Mitarbeiter in der Veranstaltungstechnik. Den Kosten von etwas mehr als 800.000 Euro im Jahr stellt die Stadt Einnahmen von etwas weniger als 800.000 Euro im Jahr gegenüber.

Es gibt Ideen, wie man das Geld beschaffen könnte. Auch dabei spielt Bayer weiterhin eine wichtige Rolle.

Es wurde unter anderem „zur Pflege des geselligen Verkehrs“ und als „Band der Zusammengehörigkeit für unsere Werksangehörigen“ gebaut: Die Bekanntmachung zur Eröffnung des Erholungshauses am 13.9.1908, unterzeichnet von Friedrich Bayer und Carl Duisberg. Copyright: Ralf Krieger

15 Theater- und Konzerttermine könnte die Stadt vom Forum ins Erholungshaus verlegen. Man will mehr Tagungen und Kongresse ins äußerst verkehrsgünstig gelegene städtische Forum holen und durch die Vermietungen 100.000 Euro gewinnen. Auch ein Erlös aus der Verpachtung der Restauration „Kulisse“ ist fest eingeplant.

Weitere 100.000 Euro, die man fürs Erholungshaus benötigt, könnte durchs Pausieren des städtischen Kulturprogramms von Mitte April bis Mitte Juni gewonnen werden. Währenddessen soll das Start-Festival der Bayer AG gemeinsam beworben werden. Diese neue Kooperation, so steht es im Papier, werte beide Kulturprogramme auf. Noch mehr Geld soll durch Bayers Sponsoring der Jazztage hereinkommen. Zudem könnte es einen zehnjährigen Zuschuss der Bayer AG zum Betrieb geben.

Das Erholungshaus gehört zur Stadt, findet auch die Verwaltung. Copyright: Ralf Krieger

Die Stadt verpflichtet sich, das Haus für zehn Jahre zu erhalten und zu betreiben, aber es gibt eine Hintertür: Sollte die Stadt das nicht schaffen, etwa wegen der Haushaltssituation oder „anderer nicht tragbarer Erschwernisse“, hat Bayer das erste Zugriffsrecht auf das Haus oder die Stadt muss einen Investor finden, der das Kulturhaus betreibt.

Das im Jahr 1908 eröffnete neobarocke Bayer-Erholungshaus zählt zu den traditionsreichsten Spielstätten Nordrhein-Westfalens, heißt es in der Vorlage.

Im Papier betont die Stadt die Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger. Die gehe weit über den Betrieb eines Theater- und Konzerthauses hinaus: Das Erholungshaus sei Teil der Identität Leverkusens.

Eine Schließung hätte Folgen für Vereine und Ensembles, wie die Bayer-Philharmoniker. Die ganze Umgebung könnte heruntergezogen werden, schreibt die Verwaltung, inklusive der wahrscheinlichen Entwicklung des Parks zu einem „Drogenhotspot“.

Das Erholungshaus soll laut Stadt für den Erhalt der Leverkusener Jazztage notwendig sein, allerdings spielte das Haus in der Blütezeit des Festivals gar keine Rolle.

Die Vorlage endet fast wie ein Appell: Für den Fall, dass die Stadt das Haus nicht übernehmen kann und das Forum etwa saniert werden und zeitweise geschlossen werden müsste, stünden der Stadtgesellschaft, den Karnevalsvereinen, den Musikensembles, dem städtischen und dem Bayer Kulturprogramm kein geeigneter Ort zur Verfügung, um sich als Stadtgesellschaft zu treffen, zu begegnen, zu feiern und sich auszutauschen.

Über die Vorlage wird am Dienstag, 24. November, in nichtöffentlicher Sitzung beraten.