FDP fordert freies Parken am Bahnhof

In einigen Wochen wird es soweit sein, dass das bisher ganz unbürokratisch geduldete Parken von Autos auf dem leergeräumten Baufeld für das künftige Bahnhofsquartier nicht mehr möglich sein wird. Bisher nutzen vor allem Pendler, die hier auf die Bahn umsteigen oder in der Stadt arbeiten, den Schotterplatz auf der Westseite der Opladener Bahnhofsbrücke, um ihre Autos abzustellen. Wenn das wegfällt, wird die Lage am Bahnhof Opladen kritisch, glaubt FDP-Ratsherr Friedrich Busch.

Da die Stadt Leverkusen bisher ganz unbekümmert auf diesen Umstand reagiert, machte Busch sich selbst an eine Fleißarbeit. Er besuchte die drei Parkplätze am Bahnhof, erfasste die Lage statistisch und zog daraus seine Schlussfolgerungen.

188 parkende Fahrzeuge zählte Busch auf dem „illegalen“ Parkplatz im Schotter westlich der Bahnhofsbrücke, 54 Prozent davon mit LEV- oder OP-Kennzeichen. Auf dem Park-and-ride-Platz am östlichen Brückenende kamen die meisten der 161 Autos ebenfalls aus dem Stadtgebiet, jedoch hatten mehr als ein Drittel der Autos GL- oder ME-Kennzeichen. Weitgehende Leere herrschte dagegen auf dem seit vorigem Jahr kostenpflichtigen Parkplatz an der Stauffenbergstraße. Von den 110 Stellplätzen waren lediglich 59 belegt, überwiegend mit Fahrzeugen aus Leverkusen. Buschs Schlussfolgerung hier: „Festzuhalten gilt, dass die Rechnung der Stadtverwaltung nicht aufgegangen ist: Man glaubte mit einem aus Sicht der Stadt preiswerten Tagesticket zu vier Euro und mit einem Wochenticket zu 14 Euro den Platz voll zu bekommen.“

Seine Bilanz: „Auf den genannten Parkplätzen am Bahnhof Opladen stehen aktuell 459 Parkplätze zur Verfügung, davon 349 kostenlos. Der kostenpflichtige Parkplatz Stauffenbergstraße mit seinen 110 Parkplätzen wird von der Mehrheit der Autofahrer nicht angenommen.“ Deshalb müsse die Stadt den Parkplatz Stauffenbergstraße wieder kostenlos zur Verfügung stellen – und langfristig eine Parkpalette errichten, um die Kapazität zu erhöhen. (ger)