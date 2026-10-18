Auf dem Parkplatz der Edeka Schmitz in Steinbüchel gab es am Samstag, 17. Oktober, mehr als nur Autos und Einkaufswagen zu sehen. Hier veranstaltete der Förderverein des SSV Lützenkirchen gemeinsam mit der Edeka-Filiale ein eigenes Weinfest.

Auf dem Parkplatz boten drei Weingüter ihre Produkte an. Unter anderem auch das Weingut Peth aus Rheinhessen. Der Familienbetrieb produziert den SSV-Wein. Die Idee dazu stammt aus dem Förderverein und dem „SSV-Freund“ Edeka Schmitz. Zwei Weißweine produziert das Weingut, die den SSV im Namen tragen. Die Sorten „Grauburgunder SSV“ und ein weiterer Weißwein mit dem SSV im Namen werden im Edekamarkt in Steinbüchel verkauft. Zwei Euro pro verkaufter Flasche Wein gehen an den Förderverein.

Doch das Weinfest in Steinbüchel diente nicht nur der Vermarktung des Vereinsweins. Auch das nächste Ziel des Fördervereins sollte im Mittelpunkt stehen. Denn der 2024 gegründete Verein spart seit Langem für einen Kunstrasenplatz in Lützenkirchen. Ungefähr 750.000 Euro benötigt der Verein für den Umbau, erklärt Daniel Müller, zweiter Vorsitzender des Fördervereins. 15 Mitglieder und 20 Unternehmen aus der Umgebung unterstützen den Verein beim Geld sammeln. Doch bei einer so großen Investition dauere es selbstverständlich länger, bis das Geld zusammen sei, so Müller.

Zusammenhalt aus Lützenkirchen

Edeka Schmitz organisierte das Weinfest mit. Für den SSV-Freund und Inhaber der Filiale Matthias Schmitz ist das eine Chance. „Für uns ist das eine Win-Win-Situation“, so Schmitz „Die Marke des SSV und der Edeka werden in den Vordergrund gestellt.“ Auch, dass durch die Aktion Einnahmen für den Kunstrasenplatz gesammelt werden können, ist für Schmitz eine wichtige Angelegenheit.

Neben Wein gab es auf dem Fest auch Gebäck aus dem Edeka und Flammkuchen von der Freiwilligen Feuerwehr aus Lützenkirchen. Für Müller ist das ein gutes Zeichen des Zusammenhaltes. „Verschiedene Vereine kommen zusammen und unterstützen sich gegenseitig“, sagt er. Der Lützenkirchener Löschzug sieht seinen Beitrag zum Weinfest als Kameradschaftshilfe. „Wir helfen gerne“, erklären die freiwilligen Feuerwehrmänner.

Auf dem ersten Lützenkirchener Weinfest gab es nicht nur Freude für den Gaumen, sondern auch für den Förderverein, der sich auf Unterstützung für den Kunstrasenplatz freut. Neben positiver Rückmeldung freut sich der Förderverein über die konkrete Unterstützung, um ihrem Traum des Kunstrasenplatzes näherzukommen.