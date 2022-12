Gastro-Tipp Leverkusen Im „Cockpit“ direkt an der Startbahn genießen

Leverkusen – Heidi Daum arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der Gastronomie. Doch eigentlich wollte sie immer Stewardess werden. Was gibt es da passenderes, als ein Restaurant am Flugplatz? „Ich hatte schon ein halbes Jahr bei der Vorbesitzerin gearbeitet, als sich die Möglichkeit ergab, das „Cockpit“ zu übernehmen. Und da habe ich es mit 50 Jahren noch gewagt“, erzählt Daum. 2015 war das, als sie das Restaurant „Cockpit“ am Flugplatz Kurtekotten übernommen hat. „Und bis heute habe ich es nie bereut.

Was ist das besondere an ihrem Restaurant?

Heidi Daum: Zuerst einmal natürlich die Lage. Für flugaffine Menschen wie mich ist das natürlich ein Traum, hier direkt an der Start- und Landebahn zu sitzen und vor allem am Wochenende den vielen Flugzeugen zuzuschauen. Und dann vielleicht die Herzlichkeit, Flexibilität und Leidenschaft unseres Teams, das aus etwa 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht.

Wer kommt so zu Ihnen?

Heidi Daum: Mittags sind wir eine Art Außenstandort der Bayer-Kantine, da machen wir schon mal 80 Essen in eineinhalb Stunden. Die können auch über ein Verteilersystem Essen vorbestellen, dass es bei Ankunft direkt auf dem Tisch steht. Ansonsten kommen natürlich die Segelflieger, Motorflieger auch Tennisspieler von nebenan. Natürlich ziehen die Flugzeuge auch viele Familien mit Kindern an, die außerdem den großen Spielplatz direkt neben dem Biergarten mögen. Das ist ganz bunt gemischt.



Der Biergarten des „Cockpit“ bietet bis zu 150 Besuchern Platz. Copyright: Ralf Krieger

Wie viele Plätze haben Sie?

Heidi Daum: Wir haben die Terrasse aktuell nicht in Betrieb, weil der Flugsportverein die beansprucht. Dafür haben wir auf der Wiese einen großen Biergarten mit Biertischen und -bänken, das sind bis zu 150 Plätze. Drinnen haben wir etwa 60 bis 70 Plätze, die auch für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Taufen oder Feiern genutzt werden können.



Das könnte Sie auch interessieren:

Gastro-Tipp Leverkusen Anzeige „Agapi“ trägt die Liebe im Namen und erlebt sie auch von Stefanie Schmidt

Was kommt bei Ihnen auf den Teller?

Heidi Daum: Renner ist der „Fliegerteller“ mit Spiegelei, Röstkartoffeln und Salat. Wir haben gutbürgerliche Küche, Schnitzel in allen Varianten gehen natürlich auch immer. Aber auch der Salat mit Ziegenkäse und Speckstreifen wird gerne gegessen. Zwischendurch gibt es auch Kaffee und Kuchen und am Sonntag Frühstück. Vor Corona war das als Buffet, jetzt machen wir es auch mit Etageren, was viel besser ankommt. Wir werden daher dabei bleiben.

Und ins Glas?

Heidi Daum: Etwas besonderes ist vielleicht das Büble vom Fass, das ist ein Allgäuer Weißbier. Ansonsten haben wir alles querbeet: Alkoholfreie Getränke, Sion Kölsch, Cocktails, Aperol Spritz, Weinchen.

Das Restaurant Cockpit am Flugplatz Kurtekotten, hat Donnerstag Ruhetag. An den anderen Wochentagen ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet, am Wochenende und Feiertagen von 11 bis 20 Uhr. Je nach Wetterlage und Flugbetrieb kann früher geschlossen werden. Ein Schnitzel Wiener Art mit Pommes und Beilagensalat kostet 11,90 Euro, eine Ofenkartoffel mit Crème fraîche 5,90 Euro, der Salat „Kurtekotten“ 9,90 Euro. Dazu gibt es Sion Kölsch für 1,60, Bübli Weißbier vom Fass für 2,90 (0,3) oder einen Aperol Spritz für 5,50 Euro.

www.restaurant-cockpit.com