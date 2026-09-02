Für die Kinder geht es hauptsächlich natürlich um Spaß und einen unbeschwerten Tag, wenn am 20. September das große Fest zum Weltkindertag im Neulandpark startet. Für die Veranstalter vom Kinderschutzbund Leverkusen steckt viel mehr dahinter: „Wir wollen vor allem auch die Eltern erreichen und die vielfältigen Angebote in der Stadt bekannt machen“, erklärt Helmut Ring. Denn Leverkusen sei eine kinderfreundliche Stadt, nur erreichen die vielen Angebote zu Hilfe und Teilhabe nicht alle, die sie nötig hätten. Und das sind viele: Rund jedes fünfte Kind in der Stadt ist von Armut bedroht.

Deswegen ist das Fest zum Weltkindertag für die Besucher natürlich kostenfrei. Von 12 bis 17 Uhr erwartet Kinder, Jugendliche und ihre Familien an der Sparkassen-Arena ein Programm mit Spiel-, Bewegungs- und Mitmachangeboten. Vom Bällebad für die Kleinsten über Bastel- und Bewegungsstation bis zu Rodeo-Reiten und Kistenrutsche werden viele Aktionen angeboten. Auch Vereine, die Jugendfeuerwehr und die DLRG sind dabei.

Der Kinderschutzbund verschenkt erneut Bücher. „Es gibt Kinder, die haben kein einziges Buch, und sie sind sehr stolz, wenn sie dann eins in der Hand haben und mit nach Hause nehmen dürfen“, sagt Ring. „Bücher gehören zum Leben.“ Wer das Bücher- oder Spielzeugregal weiter auffüllen möchte, findet vielleicht ein paar Schnäppchen beim Deckentrödel, für den Kinder sich kostenlos anmelden können.

Auch die Pänz des Kindertanzcorps von der KG Feuerwehr Opladen werden wieder auf der Bühne erwartet Copyright: Johannes Mönch

Ein buntes Programm wird auf der Bühne geboten: vom Kinderblasorchester über eine Pop- und Rock-Kinderband der Musikschule Leverkusen sowie Tanzauftritte bis zu einem Akrobatik-Duo als Höhepunkt. Oberbürgermeister Stefan Hebbel eröffnet die Veranstaltung um 12 Uhr. Im Anschluss ist eine Aktion der Initiative „Kidical Mass“ geplant. Der Jobservice Leverkusen beteiligt sich unter anderem mit kostenlosem Minigolf im Neulandpark. Bei dem Angebot an Speisen und Getränken habe der Kinderschutzbund auf angemessene Preise geachtet, sagt Almuth Turkowski.

Viel Hilfe bei der Finanzierung

Weil die Veranstaltung immer größer wurde, hat sich der Kinderschutzbund mit der Schlebuscher Eventfirma Artimage erstmals Unterstützung bei der Durchführung geholt. Finanziert wird das Fest mithilfe der Stadt Leverkusen und Sponsoren wie der Sparkasse Leverkusen, der Bürgerstiftung, der Spedition Niesen und der Firma Gia Prozessautomation. Die Leverkusener Firma habe sich früher eher international engagiert. „Jetzt sehen wir aber, dass die Not auch in unserer Stadt groß ist, und wollen gerne helfen“, sagt Gia-Geschäftsführer Karl-Heinz Horst. Das kann auch Manuel Bast von der Bürgerstiftung bestätigen: „Früher bekamen wir im Jahr vielleicht zehn bis 15 Anfragen, dieses Jahr haben wir mehr als 100.“ Und alle davon seien sinnvoll und gerechtfertigt, das alleine zeige den großen Bedarf.

Letztlich gehe es beim Weltkindertag nicht nur darum, Familien einen schönen und informativen Tag zu bescheren. Die Aktion, eingebettet in die Woche der Kinderrechte, könne auch deutlich machen, vor welchen Herausforderungen Kinder in der Stadt stehen. Und damit politischen Prozessen in dem Bereich mehr Gewicht verleihen, betont Britta Meyer vom Fachbereich Kinder und Jugend. Der Kinderschutzbund hat das Fest in diesem Jahr unter das Motto „Starke Kinder, starke Zukunft“ gestellt. Damit will er auch auf die politischen Aufgaben aufmerksam machen, die sich daraus ergeben: Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Gewalt, auf Bildung, Gesundheit und Beteiligung.

Kinder fahren kostenfrei Bus

Parkplätze gibt es nur in begrenzter Zahl im Umfeld des Neulandparks. Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die nächste Haltestelle ist Albert-Einstein-Straße. Kinder bis 14 Jahre fahren an diesem Tag kostenlos im ÖPNV. (stes)