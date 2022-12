Hilfe gegen hohen Blutdruck

Die Selbsthilfegruppe Bluthochdruck Leverkusen organisiert für Donnerstag, 13. August, einen Online-Vortrag mit digitaler Fragerunde. Der Kardiologe Prof. Dr. Peter Schwimmbeck vom Klinikum Leverkusen spricht zum Thema „Ist Hochdruck ein Risikofaktor für Corona und wie schütze ich mich davor?“. Live oder vorab per E-Mail kann man dem Mediziner Fragen stellen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung über Internet per PC, Smartphone oder Tablet über den Link bit.ly/2Dt4TiK möglich. Wer erstmals den Dienst WebEx nutzt, muss ein PlugIn herunterladen und installieren. Man sollte sich daher einige Minuten vor Veranstaltungsbeginn einwählen. Bereitzuhalten ist die Meeting-Kennnummer 137 500 1097 und das Passwort 1234. Auch per Telefon kann man dabei sein, allerdings nur als Zuhörer, Live-Fragen sind dann nicht möglich. Für den Anruf unter T 0619 / 67 81 97 36 oder T 069 / 255 11 44 00 fallen keine besonderen Kosten an. (dre) kardiologie@klinikum-lev.de www.klinikume-lev.de bit.ly/2Dt4TiK