Hilfe in der Corona-Krise Alle wollen Kredite und Kurzarbeitergeld

Unternehmen ächzen unter den Folgen der Corona-Pandemie.

Ihr Ausweg: Geld von der Arbeitsagentur und Geld von der Bank.

Lesen Sie hier den Lagebericht und wo es derzeit hakt.

Leverkusen – An der Heinrich-von-Stephan-Straße gibt es jetzt nur noch ein Thema: Kurzarbeitergeld. „Wir werden erschlagen von Anträgen und Online-Anfragen“, sagt am Montag Regina Wallau, die Sprecherin der Arbeitsagentur. Deshalb haben alle Filialen ein Schichtsystem eingeführt: von 6 bis 22 Uhr wird in der Agentur jetzt gearbeitet. Auch Samstag ist ein Arbeitstag geworden.

Die Corona-Krise übertrifft aus Sicht der Arbeitsagentur die Bankenkrise in jeder Hinsicht: „Jetzt ist fast jeder betroffen; es geht quer durch die Gesellschaft“, sagt Sprecherin Wallau. Das zeige sich auch am Run auf das Kurzarbeitergeld. In den wenigen Tagen seit der verordneten Schließung der Geschäfte und dem teilweisen Stillstand in der Autoindustrie seien schon so viele Anträge eingegangen wie in den drei härtesten Krisen-Monaten des Jahres 2009. Da schlug die Bankenkrise in die restliche Wirtschaft durch. Und erst am Dienstag läuft die Anzeigefrist für Kurzarbeit ab. Da wird wohl noch einiges kommen zum März-Ultimo.

Die Arbeitsagentur in der Heinrich-von-Stephan-Straße Copyright: Ralf Krieger

Um die Flut an Anträgen aus allen Branchen zu kanalisieren und den in Not geratenen Unternehmen schnell die Löhne von den Schultern zu nehmen, „schmeißen wir im Moment alles in die Bewilligung von Leistungen“, ergänzt Wallau. Jeder, der nicht in anderen Bereichen der Arbeitsverwaltung dringend gebraucht wird, bekommt jetzt eine Schulung, damit er die Zahlung von Kurzarbeitergeld bearbeiten und veranlassen kann.

Dabei helfe, dass die Agentur seit zwei Wochen für den Publikumsverkehr geschlossen ist. Dafür müsse nun sehr vieles am Telefon geregelt werden – und das sei manchmal gar nicht so einfach, sagt die Sprecherin der Arbeitsagentur: In der vorigen Woche habe die Systemtechnik in der Agentur 150 Anrufe registriert – binnen einer Sekunde.

14 sind gesundet

Mit 102 Fällen ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen im Stadtgebiet am Montag unverändert gegenüber dem Vortag gewesen. 88 Fälle sind nach Angaben des Gesundheitsamtes in Quarantäne – 84 in häuslicher und vier in stationärer. 14 Menschen sind bereits wieder gesund und daher aus der Quarantäne entlassen worden. (ger)

Der Bedarf an Information ist also riesig. Die nächste Frage, die nur die Arbeitgeber interessiert, aber überlebenswichtig sein kann, ist diese: Wann zahlt die Arbeitsagentur das Kurzarbeitergeld aus? Denn zunächst müssen die Unternehmen die Leistung vorfinanzieren, damit ihrem Personal kein Nachteil entsteht, das Geld also pünktlich weiter auf dem Konto ist. Auch wenn es nur 60 oder 67 Prozent des Durchschnittsgehalts des vergangenen Jahres sind. „Unter normalen Umständen müssen die Unternehmen das Geld rund zwei Wochen vorstrecken“, sagt Wallau. Ob das bei einer bisher absehbaren Verfünffachung der Anträge noch machbar ist, mag die Sprecherin der Arbeitsagentur nicht voraussagen.

Alles nur noch per Telefon: Die Arbeitsagentur hat Sondernummern geschaltet. Copyright: Ralf Krieger

Das ist ein Punkt, der auch den Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Rhein-Wupper umtreibt. Andreas Tressin weiß von seinen Mitgliedern, dass es in vielen Firmen jetzt brennt. Da könne es entscheidend sein, über welchen Zeitraum das Kurzarbeitergeld vorgestreckt werden muss. „Die Unternehmen haben ja überhaupt keine Einnahmen.“

Es dürfte den Arbeitgeber-Vertreter ein wenig beruhigen, dass die Arbeitsagenturen das Kurzarbeitergeld großzügig ausreichen sollen. Die Prüfmechanismen blieben zwar, aber „das wird alles etwas lockerer gehandhabt. Sonst ist es gar nicht beherrschbar“, sagt Wallau zur Vorgehensweise in ihrem Haus.

Die Sparkasse bedient nur ihre Kunden

Wie locker die Banken bei der Vergabe von Krediten für die vielen in Not geratenen Firmen sind, ist eine spannende Frage: Die 9000 oder 15 000 Euro schweren Soforthilfen für kleine Firmen laufen einfach so durch. Das Geld kommt von der Bundesregierung und wird einfach weitergereicht. Kein Problem. Bei den anderen Programmen müsse man genauer hinschauen, sagt Dierk Hedwig. Der Sprecher der Sparkasse verweist darauf, dass die Bundesregierung für die Kredite nur zu 90 Prozent haftet. Zehn Prozent Risiko bleiben bei den Banken – deshalb müssen sie die Corona-Krisenkredite prüfen.

Stadt verzichtet auf Elternbeiträge

Auf Elternbeiträge für die Betreuung in Kitas, in der Tagespflege oder der Offenen Ganztagsschule soll für den Monat April landesweit verzichtet werden. Kinder von Eltern, die in kritischer Infrastruktur beschäftigt sind, werden ebenfalls kostenlos in der Notbetreuung aufgenommen. Die Stadt Leverkusen verzichtet ebenfalls auf die Erhebung von Essengeldpauschalen für das Mittagessen in Kitas und Verpflegungsgeldern für die Ogatas.

Für den Monat März werden diese Gebühren anteilig erstattet; Stichtag ist der Eintritt des Betretungsverbotes. Die Erstattung wird allerdings erst nach dessen Ende – voraussichtlich am 20. April – umgesetzt. Der Dienstbetrieb der Verwaltung in diesem Bereich ruht zurzeit. Die entsprechende Regelung wird über einen Dringlichkeitsbeschluss getroffen, der anschließend durch den Stadtrat bestätigt werden muss.

Für anfallende Beiträge werden unabhängig von Erstattung und möglichen offenen Forderungen vorerst keine Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. (ger)

„Da gibt es einheitliche Vorgaben“, sagt Hedwig am Montag. Bei der Bewertung des Ausfall-Risikos werde die Bilanz des Jahres 2018 zu Grunde gelegt. „Also stehen die Firmen schon mal besser da als jetzt“, so Hedwig. Und: „Wir bedienen nur unsere eigenen Kunden.“ Es sei viel leichter zu beurteilen, ob ein Kredit kritisch werden könnte, wenn man den Schuldner seit vielen Jahren kennt– auch wenn es eine Situation wie heute noch nie gegeben hat. Aus Bänker-Sicht sei es außerdem ein großer Unterschied, ob man mit zehn Prozent der Summe dabei ist, wenn ein Kredit nicht abbezahlt ist – oder mit 100 Prozent. Von daher sei die Garantie des Bundes für die Banken viel wert. Und helfe dabei, das angestrebte Ziel zu erreichen.

Der Mann von der Sparkasse versichert: „Wir wollen natürlich, dass das Geld schnell ankommt.“ Nachgefragt werden die Kredite jedenfalls. „Wir haben mehr als genug zu tun“, hieß es. Bei der Arbeitsagentur und bei der Sparkasse.