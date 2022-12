In Hitdorf zersprangen Fenster in einer Wohnung.

Leverkusen – In Hitdorf ist in der Nacht zu Sonntag gegen 2.50 Uhr Alarm ausgelöst worden: In der Kocherstraße 19a meldeten Anrufer einen Feuerschein in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, nachdem von dort vorher ein Knall zu hören gewesen war.

Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Hitdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort drang Rauch aus einem geborstenen Fenster der Wohnung.

Bewohner blieben unverletzt

Alle Bewohner konnten das Gebäude verlassen und blieben unverletzt. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde die Einsatzstelle laut Feuerwehr an die Polizei übergeben, sie hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die weiteren Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem die Feuerwehr umfangreich gelüftet hatte - nur die Inhaberin der Brandwohnung nicht. (aga)