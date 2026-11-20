Die Hitdorfer Fähre stellt ihren Betrieb vorübergehend erneut ein. „Aufgrund des steigenden Wasserstands des Rheins und der damit verbundenen großen Mengen an Treibholz kommt es derzeit zu Problemen beim Betrieb der Hitdorfer Fähre“, meldet die Stadtverwaltung Leverkusen. Aktuell hätten sich große Bäume unter der Fähre festgesetzt. „Das Treibgut lässt sich derzeit leider nicht beseitigen.“

Aus diesem Grund werde der Fährbetrieb zunächst bis einschließlich Montag (23. November 2026) eingestellt.

Aktuelle Informationen zur Hitdorfer Fähre gibt es auch immer hier: https://www.leverkusen.de/stadt-entwickeln/mobilitaet/faehre