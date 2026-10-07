Der Jugendstadtrat feiert ein erstes kleines Jubiläum: Interessierte Jugendliche von 12 bis 15 Jahren können sich jetzt für die fünfte reguläre Ausgabe des Beteiligungsformats anmelden. Der Jugendstadtrat findet statt von 16. bis 18. März 2027 und bietet Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Interessen und Wünsche in politische Anträge zu formulieren und in Ausschusssitzungen sowie im Stadtrat beraten und beschließen zu lassen. Außerdem erhalten sie einen Einblick, wie Kommunalpolitik funktioniert. 2025 hatte es außer der Reihe eine internationale Veranstaltung mit Jugendlichen aus Partnerstädten gegeben.

Politiker treffen

Eingeteilt in Fraktionen begeben sich die Teilnehmenden unter Anleitung in die Findung realer Stadtthemen, diskutieren und beschließen diese in Fachausschüssen und in der abschließenden Jugendstadtratssitzung. Bei einem Abendessen haben sie zudem die Möglichkeit, die gewählten kommunalpolitischen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Leverkusen kennenzulernen und sich auszutauschen. „Der Jugendstadtrat ist ein Beteiligungsformat, das demokratische Prozesse erlebbar macht“, wirbt Aylin Doğan, Fachbereichsleiterin Kinder und Jugend, für die Teilnahme. „Jugendliche probieren politische Arbeit aber nicht nur aus. Ihre Belange und Wünsche finden zugleich, wenn sie als Antrag im Jugendstadtrat mehrheitlich beschlossen wurden, ihren Weg in den Rat der Stadt Leverkusen. Dieser hat dann die Möglichkeit, die Verwaltung mit der Prüfung und auch der Umsetzung eines Antrags aus dem Jugendstadtrat zu beauftragen.“

So wird, als ein Ergebnis aus dem Jugendstadtrat 2026, der Asphalt des Fuß- und Radwegs parallel zur Straße Am Weiher in Opladen erneuert. Auch die Bereitstellung kostenloser Menstruationsprodukte in Schulen und Jugendzentren konnte dank des Engagements des Frauenring Leverkusen umgesetzt werden, teilt die Stadt mit.

Beworben wird der Aufruf zur Teilnahme am Jugendstadtrat 2027 über die städtische Internetseite sowie den Social Media-Kanälen von Stadtverwaltung und Jugendeinrichtungen. Darüber hinaus werden Schulen und Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit angeschrieben und informiert. Plakate unter anderem in Schulen, Jugendeinrichtungen und der Musikschule machen zudem auf den Anmeldestart aufmerksam. Anmelden können sich Interessierte ab sofort und bis spätestens 25. Februar 2027 per Mail anmelden. Die Auftaktveranstaltung zum Jugendstadtrat mit allen Teilnehmenden findet am 9. März, die die Abschlussveranstaltung am 26. Mai 2027 statt. Jugendliche werden für die Teilnahme von der Schule befreit. jugendstadtrat@stadt.leverkusen.de