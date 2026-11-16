Erst einmal kommt alles mit maximaler Wirkung. Lichtblitze schneiden durch den Nebel, die Band setzt mit Wucht ein, dann betritt Kamrad die Bühne und zieht den Terrassensaal auf seine Seite. Ganz gefüllt ist er am Sonntagabend nicht. Auffälliger ist ohnehin, wer gekommen ist: Vor der Bühne stehen erstaunlich viele Kinder, daneben Jugendliche, Eltern und deutlich ältere Konzertbesucher. An den Seiten wird vereinzelt gesessen, vor der Bühne gestanden, getanzt und gesprungen. Natürlich helfen dabei die familienfreundlichen Ticketangebote der Leverkusener Jazztage.

Trotzdem muss Musik diese Mischung erst einmal aushalten können. Bei Kamrad tut sie mehr als das. Seine Songs sind auf unmittelbare Verständlichkeit gebaut, aber nicht zwangsläufig auf eine bestimmte Generation zugeschnitten. Große melodische Bögen, kurze Wege zum Refrain, prägnante rhythmische Muster: Pop als gemeinsame Sprache, bevor daraus eine Frage des Geschmacks oder Alters wird. Wenn Kinder zu denselben Songs springen wie Menschen, die ihre Großeltern sein könnten, bekommt die oft etwas abgedroschene Behauptung von der „verbindenden Kraft der Musik“ für einen Abend ein ziemlich konkretes Bild.

Live-Gitarren, Soli und mehr Raum

Interessant wird das Konzert aber dort, wo Kamrad diese zugängliche Oberfläche nicht einfach reproduziert. Stücke wie „Feel Alive“, „Love Sober“, „Friends“, „I Believe“ oder später „Be Mine“ leben in ihren Studioversionen von Verdichtung: elektronische Texturen, präzise gesetzte Hooks, sauber kontrollierte Dynamik. Bei den Jazztagen verschiebt sich das Gewicht: Schlagzeug und Bass drücken stärker nach vorn, Keyboard und Synthesizer liefern weiterhin das klangliche Fundament, Gitarren werden aber nicht bloß als Farbe darübergelegt. Kamrad greift selbst zur E- und Akustikgitarre, Gitarrist Lenni Ewald bekommt zum Glück auch viele eigene Räume.

Schlagzeug-Soli und improvisierte Gitarre verändern die Dramaturgie von Kamrads Musik. Copyright: Timon Brombach

Vor dem Konzert hatte Kamrad selbst eingeräumt, bei den Jazztagen vermutlich der Act mit der geringsten Nähe zum Jazz zu sein. Das bleibt auch nach diesem Abend grundsätzlich richtig. Ein langes Schlagzeugsolo oder eine improvisierte Passage machen aus Pop noch keinen Jazz. Aber sie verändern die Dramaturgie dieser Musik. Stücke dürfen über ihre eigentliche Form hinauslaufen, Übergänge werden gedehnt, Musiker reagieren aufeinander. Besonders schön ist der Moment, in dem Kamrad vor der Bühne Fotos macht und Autogramme gibt, während die Band hinter ihm einfach weiterspielt und aus dem Übergang eine kleine Jam-Passage entwickelt. Es zählt nicht mehr, wie effizient ein Song zum nächsten Refrain gelangt. Oder optimiert fürs Radio ist. Es zählt der Moment, der auch mal länger sein darf.

Warum Kamrad bei den Leverkusener Jazztagen funktioniert

Genau deshalb wirkt Kamrads Auftritt bei einem Jazzfestival am Ende weniger fremd, als die Genrebezeichnung vermuten lässt. Weil sie an diesem Abend ihre Produktionslogik ein Stück weit verlassen. Seine Band, die Kamrad mehrfach als „beste Band der Welt“ ankündigt, gibt der Musik Gewicht, Reibung und Dynamik. Nach einer ruhigeren Passage in der Mitte, für die die Musiker kurz die Bühne verlassen, zieht der Abend zunehmend an. Das letzte Drittel wird zur ausgelassenen Popshow, ohne dass die musikalische Präsenz der Band dahinter verschwindet.

Nur das Lichtdesign macht es diesem Konzert unnötig schwer. Die Show sieht in einzelnen Momenten spektakulär aus, arbeitet aber fast ausschließlich mit starkem Gegenlicht, Nebel und dunklen Silhouetten. Von vorn bleibt Kamrad häufig kaum ausgeleuchtet und verschwindet stellenweise regelrecht in der Atmosphäre, die ihn eigentlich inszenieren soll. Gerade im vergleichsweise intimen Terrassensaal ist das schade: Die musikalische Nähe ist da, die optische wird immer wieder dunkel zurückgenommen.

Als „Be Mine“ schließlich den Abend beschließt, ist ohnehin klar, dass Kamrad keine stilistische Rechtfertigung für diesen Platz im Programm gebraucht hätte. Seine Stärke liegt nicht darin, seinen Pop für die Jazztage nachträglich komplizierter zu machen. Sondern darin, dessen Konstruktion offenzulegen: Hinter den Synthesizern, Hooks und makellos sitzenden Refrains steckt Musik, die von echten Musikern geschrieben und gespielt wird – und die live gerade dann gewinnt, wenn sie nicht mehr vollkommen kontrolliert wirkt.