Leverkusen – Die Session startet bald. Was ist in Leverkusen rund um den 11.11. los?



Freitag, 4. November

Opladener Stadtgarde feiert



Die KG Stadtgarde Opladen war eine der ersten: Um 19.11 Uhr startete sie in der Stadthalle Bergisch Neukirchen in die neue Session.

Samstag, 5. November



Arena Alaaf



Am 5. November haben die Jecken mit Brings, Kasalla, Cat Ballou, Klüngelköpp und vielen weiteren bei Arena Alaaf 2022 in der Ostermann-Arena gefeiert. Hier lesen Sie den ganzen Bericht.

Wiesdorfer Rheinkadetten legen los

Auch die KG Wiesdorfer Rheinkadetten feierten. Um 19.11 Uhr ging es in der Wiesdorfer Bürgerhalle los. Am selben Tag legte auch die KG Grün-Weiß Schlebusch los.

Freitag, 11. November



Sessionseröffnung in Rheindorf



Alle Jecken sind zur Sessionseröffnung am 11.11. ab 10.30 Uhr im Saal Norhausen in Rheindorf eingeladen.



Altstadtfunken starten in die Session

„Wir erwecken den Nubbel, wie es sich gehört: Unsere Party zum Sessionsstart“, kündigen die Altstadtfunken auf Facebook an und laden in den Funkenturm ein: „Damit reißen wir den Turm so richtig ab.“ Los geht es am 11. November um 19.11 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, Karten gibt es unter karten@altstadtfunken-opladen.de.

Neustadtfunken feiern

Auch die KG Neustadtfunken starten am 11.11. in die Session: ab 18 Uhr in ihrem Opladener Funkenkeller.

Party im Herkenrath Hof



Ab 19 Uhr feiert Leverkusen in der Schalander-Bar im Gasthof Herkenrath.

Samstag, 12. November

Hitdorfer Dreigestirn



Am Samstag den, 12. November, findet die Proklamation des designierten Hitdorfer Dreigestirns statt. Um 18 Uhr ist Einlass in der Hitdorfer Stadthalle.

Samstag, 19. November



Prinzenproklamation



Der Kartenvorverkauf für die Proklamation des seit Jahren auf seinen Einsatz wartenden Prinz Marijo I. läuft. Die Proklamation findet am 19. November im Forum statt. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ist um 19 Uhr. Karten kosten 33 Euro und können per E-Mail bestellt werden.