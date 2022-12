Leverkusen – Die Welt der Kinder, sie war – und ist – viel länger geschlossen, als die der Erwachsenen. „Wir wollen jetzt ein klares Zeichen an alle Kinder setzen: Die Welt ist wieder auf“, sagt Reiner Hilken vom Leverkusener Netzwerk Kinderarmut. Und das wird beim Kindertag im Neulandpark am 10. Juni ab 15 Uhr nicht zu übersehen sein: Hüpfburg, Bungee-Trampolin, Fuß- und Basketball, Basteln und Schmuckdesign werden den Park in eine bunte Feiermeile verwandeln.

Ergänzung zum städtischen Kinderfest

Das vom Netzwerk Kinderarmut organisierte Fest gibt es in dieser Form zum ersten Mal und ist nicht zu verwechseln mit dem städtischen Kinderfest „LevSpielt3“, das es nach zwei Jahren Coronapause dieses Jahr auch wieder am letzten Sonntag der Sommerferien geben soll. „Das ist auch eine ganz tolle Sache und wir wollen hier nicht in Konkurrenz treten“, sagt Hilken. „Aber wir wollen jetzt, zu Beginn des Sommers, die Möglichkeit nutzen um den Kindern zu zeigen: Es ist wieder was los und ihr habt das Recht, euch zu freuen.“ Das vielfältige Programm solle Kinder zwischen drei und 14 Jahren ansprechen.

Das Poster wirbt für den Kindertag. Copyright: Ralf Krieger

Und das gilt ganz unabhängig vom Geldbeutel: Der Eintritt, alle Attraktionen sowie Snacks und Getränke sind kostenlos – ein finanzieller Aufwand von rund 6500 Euro. Den größten Teil davon übernimmt der Verein „Mutige Kinder e.V.“, dessen Schirmherr Ex-Fußballprofi Jens Nowotny ist. Als Vater von drei Kindern macht es ihn traurig, zu sehen, wie viele Kinder unter den Corona-Einschränkungen leiden: „Ich habe die Angst, dass Kinder in den vergangenen zwei Jahren verlernt haben, raus zu gehen und sich zu treffen.“ Viel zu lange hätten sich Schule und Freizeit nur im Internet abgespielt, jetzt sei es wichtig, wieder echte soziale Kontakte zu ermöglichen.



Der Verein „Mutige Kinder“ wurde vor vier Jahren gegründet, um benachteiligten Kindern in der Region zu helfen. „Aktuell versorgen wir 500 Kinder mit warmen Mahlzeiten und intensiver Hausaufgabenbetreuung“, sagt Gabriele Pannicke. Und das sei bitter nötig. Doch der Spaß soll eben auch nicht zu kurz kommen.



Minigolfanlage frei zugänglich

Auch der Jobservice Leverkusen beteiligt sich an dem Fest, zum einen mit Infoständen für Eltern, zum anderen mit dem Versprechen, dass der von Ihnen betriebene Minigolfplatz am Neulandpark den ganzen Tag über für jeden kostenfrei nutzbar sein wird. „Wir sehen es gerade im Jobservice, dass wir es uns wirklich nicht mehr leisten können, irgendjemanden zurückzulassen“, sagt Geschäftsführer Thomas Schorn. Das bekräftigt auch Jugendhilfeplanerin Eileen Janßen: „Wir haben in Leverkusen eine Kinderarmutsquote von 22 Prozent. Wir versuchen, die Folgen zu minimieren, um jedem Kind Teilhabe zu ermöglichen.“

Volker Rosin auf der Bühne

Der Höhepunkt des Kinderfestes soll auf der Bühne stattfinden: Um 17 Uhr tritt das Kindertanzcorps der KG Fidelio auf, quasi als Vorgruppe für einen echten Kinderstar. „Volker Rosin? Wer ist das?“, fragen mehrere Erwachsene bei der Pressevorstellung. „Fragen Sie mal Kinder auf der Straße, die können Ihnen jedes Lied vorsingen“, verspricht Hilken. „Die Bühne wird beben.“ Auch Singen war in Schulen, Kitas und Vereinen viel zu lange verboten.