Drei Millionen Euro teurer als ursprünglich geplant ist der Umbau der denkmalgeschützten ehemaligen Johanneskirche in Leverkusen-Manfort zu einer Kindertagesstätte geworden. Statt der zunächst berechneten acht Millionen Euro kostet das Projekt inzwischen rund elf Millionen Euro. Als Gründe nennt Superintendent Bernd-Ekkehart Scholten gestiegene Baupreise, Materialknappheit, fehlende Handwerksbetriebe sowie Verzögerungen bei Genehmigungen und Förderzusagen. Die Kita konnte nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2022, sondern erst 2024 eröffnet werden.

Pro Jahr mehr als 700.000 Euro einsparen

Die zusätzlichen Kosten treffen den Kirchenkreis in einer ohnehin angespannten finanziellen Lage. Bis 2028 sollen 700.000 Euro eingespart werden. Für die Zwischenfinanzierung bis zum Eingang der öffentlichen Fördermittel musste der Kirchenkreis zudem ein Darlehen aufnehmen.

Spektakulärer Bau: Die Kita in der Johanneskirche Copyright: Stefanie Schmidt

Bernd-Ekkehart Scholten verweist auf die schwierigen Rahmenbedingungen des Projekts. Dennoch betont er: „Das angestrebte Ergebnis ist erzielt worden.“ Das Bauprojekt zeigt die Herausforderungen, vor denen der Kirchenkreis steht: Einerseits gilt es, mit begrenzten finanziellen Mitteln zu wirtschaften, andererseits sollen wichtige kirchliche Aufgaben und Angebote für die Menschen erhalten und weiterentwickelt werden.

Seelsorge: In unterschiedlichen Lebenssituationen zuhören

Neben den finanziellen Fragen stehen die Zukunft der Seelsorge und der sozialen Arbeit im Mittelpunkt der Beratungen. „Seelsorge ist für mich ein Querschnittsthema“, sagt Pfarrerin Andrea Gorres. Das Angebot soll Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen erreichen: in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und bei Notfällen.

Seelsorge ist die Praxis fürs Zuhören. Andrea Gorres, Pfarrerin

Für die Krankenhausseelsorge ist eine Neuorganisation geplant. Eine größere Gruppe von Seelsorgerinnen und Seelsorgern könnte künftig flexibler eingesetzt werden. Damit soll die Seelsorge auch bei personellen Veränderungen gesichert bleiben. Eine wichtige Rolle spielt dabei eine stärkere Einbindung und Ausbildung Ehrenamtlicher. Sie sollen geschult werden, um Menschen beispielsweise in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zur Seite stehen zu können.

Seelsorge sei nicht nur in akuten Krisen gefragt, sondern auch im Alltag. Andrea Gorres fasst den Kern dieser Arbeit zusammen: „Seelsorge ist die Praxis fürs Zuhören.“ Die Motivation der Menschen in der Gemeinde sei enorm. „Es gibt Ehrenamtliche, die sind bereits seit zehn Jahren dabei.“

Seelsorge als Querschnittsaufgabe

Bernd-Ekkehart Scholten betont, dass alle Werke, Referate und Arbeitsbereiche gute Arbeit leisten und einen wichtigen Dienst im Kirchenkreis erfüllen. Die Schwerpunktthemen seien jedoch: die Arbeit der Diakonie, das Seelsorgereferat, das Familien- und Erwachsenenbildungswerk und das Jugendwerk. Darüber hinaus wurden weitere Themen eingebracht: die Zukunft von Kirche mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Schule, Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie die digitale Entwicklung. Auch Vernetzung und Kooperation wurden als wichtige Aufgaben benannt. Besonders hervorgehoben wurde der Wunsch, Seelsorge als Querschnittsaufgabe in allen Werken, Referaten und Arbeitsbereichen zu verstehen.

Einfach Heiraten: Kirche unkompliziert erleben

Wie Kirche Menschen auf persönliche und unkomplizierte Weise erreichen kann, zeigte die Aktion „Einfach heiraten“ am 26. Juni 2026. Insgesamt 52 Paare ließen sich segnen, etwa die Hälfte davon ließ sich auch kirchlich trauen. Die Aktion stieß auf große Resonanz. Aufgrund der positiven Rückmeldungen wird eine Wiederholung im kommenden Jahr geplant.

So unterschiedlich die Themen des Kirchenkreises Leverkusen auch sind, eine zentrale Botschaft zieht sich durch: die Verantwortung der Kirche für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Unser Eintreten für Demokratie ist kein bloßes gesellschaftliches Zusatzprogramm, sondern erwächst unmittelbar aus unserem Glauben“, sagt Bernd-Ekkehart Scholten.