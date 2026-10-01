Die Welt ist in Bewegung, leuchtet und verändert sich – und Leverkusen sitzt genau in ihrer Mitte. Was auf den ersten Blick wie ein digitales Kartenbild wirkt, ist eine künstlerische Momentaufnahme des Planeten. Caspar Armsters Installation „Zeitgleich“ bringt Satellitendaten, Wetter, Flugbewegungen und andere globale Informationen auf eine LED-Wand in die Galerie im Forum. Farben, Lichtpunkte und Bewegungen zeigen die Welt, in der unablässig etwas geschieht. Tag und Nacht wechseln, Datenströme verändern das Bild. Genutzt wird Open-Data, frei zugängliche digitale Daten von verschiedenen Organisationen, aber auch von Privatpersonen. Das Kunstwerk lädt Besucher dazu ein, sich selbst „ins Licht zu rücken“ und ein Selfie zu machen.

Caspar Armsters Installation „Zeitgleich“ macht globale Daten sichtbar – mit Leverkusen im Mittelpunkt. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Das Licht in Caspar Armsters Installation wirkt kühl und weit entfernt. In den anderen Arbeiten wird es unmittelbar erfahrbar: Bei Heiderose Birkenstock-Kotalla ziehen sich Lichtstreifen durch das Gemälde, bei Helga Santel wird Licht durch leuchtende Formen sichtbar. Rita Klein lenkt den Blick auf das Licht, das von draußen durch ein Fenster fällt. In „Toronto Lights“ fängt Wolfgang Schumacher die Skyline der kanadischen Millionenmetropole im nächtlichen Lichterglanz ein.

In „Toronto Lights“ zeigt Wolfgang Schumacher die Skyline der kanadischen Metropole bei Nacht, geprägt vom Licht der Stadt. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Karl-Karol Chroboks Ölbilder erinnern an impressionistische Landschaftsmalerei. Wie die Impressionisten malt auch er seine Motive direkt vor Ort. Dabei wird Licht zum Gestaltungsmittel: Es prägt die Farben, Kontraste und damit die Wirkung der Landschaft.

Karl-Karol Chrobok malt seine Landschaften direkt vor Ort und setzt dabei Licht als prägendes Gestaltungsmittel ein. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Licht schafft Sichtbarkeit

Doch Licht kann auch sichtbar machen, was nicht vergessen werden soll. Das Werk „Nie wieder ist (immer) jetzt“ verweist auf die Bücherverbrennungen während des Nationalsozialismus und gibt dem Thema Licht eine historische Dimension. Hier geht es nicht allein um die Wirkung von Licht, sondern auch um das, was durch Kunst ins Bewusstsein gerückt wird.

Auch Klaus Wolf nähert sich dem Thema aus kunsthistorischer Perspektive. Bei der Kunstnacht spricht er über „Licht in der Kunst“ und zeigt anhand von Bildbeispielen, wie Künstler verschiedener Epochen mit Licht gearbeitet haben. Ausgangspunkt ist unter anderem das Buch „Über das Licht in der Malerei“ von Wolf Schöne. „Es geht darum, die Leute neugierig zu machen“, sagt Klaus Wolf.

„Nie wieder ist (immer) jetzt“ rückt die Bücherverbrennungen im Nationalsozialismus ins Bewusstsein. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Auf der LED-Wand von „Zeitgleich“ kehrt der Blick schließlich noch einmal nach Leverkusen zurück. Zwischen Wetterdaten, Flugbewegungen und weltweiten Lichtpunkten bleibt die Stadt der feste Mittelpunkt.

Die 22. Leverkusener Kunstnacht findet am Freitag, 2. Oktober 2026, von 18 bis 24 Uhr in der Galerie im Forum, Am Büchelter Hof 9, Leverkusen-Wiesdorf, statt. Um 19.30 Uhr sprechen ELOBA Ellen Loh-Bachmann und Klaus Wolf über das Thema Licht und die ausgestellten Arbeiten. Klaus Wolf bietet außerdem um 20 und 21.30 Uhr Führungen an. Die Ausstellung „Licht“ ist vom 2. Oktober 2026 bis zum 7. Januar 2027 zu sehen. Beteiligt sind die AG Leverkusener Künstler sowie Caspar Armster und Stefan Geskes.