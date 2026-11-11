Wie Julian Frohloff, Sprecher der Leverkusener Immobiliengesellschaft (Levi) auf Anfrage mitteilt, seien für den Erweiterungsbau der Berufsschulen an der Bismarckstraße kürzlich 39 Bäume gefällt worden. Angekündigt warren 36.

Ende September hatte eine Schülerin eine Petition gestartet, um den denkmalgeschützten Park um die drei L-förmigen Gebäuderiegel zu erhalten. Die Petition wird zurzeit immer noch unterschrieben. Am Dienstag hatten sich 1158 eingetragen. Die Forderung der Schülerinnen und Schüler lauten: vollständiger Erhalt aller Bäume auf dem Schulgelände, Verzicht auf Flächenversiegelung und Prüfung einer alternativen Planung, die transparent mit der Schüler- und Lehrerschaft kommuniziert werden soll.

Aber: Als die Petition kam, war der Vertrag zwischen der Stadttochter Levi und der Firma Hochtief über die Neubauten im Schulpark schon drei Monate alt; er wurde im Juni 2026 unterschrieben.

Eine Bronze-Skulptur am Berufskolleg Bismarckstraße, sie muss wohl versetzt werden. Copyright: Ralf Krieger

Die Forderung der Schülerin besteht fort, aber inzwischen wurden alte Bäume vor den drei Gebäuden gefällt, darunter ziemlich kapitale Eichen, von denen eine einen Stammdurchmesser von über einem Meter hatte. Das, obwohl sowohl die transparenten und filigran gebauten 50er-Jahre-Schulgebäude als auch der sie umgebende großzügige Park mit seinen Kunstwerken unter Ensemble-Denkmalschutz stehen. Dennoch geschieht jetzt der radikale Eingriff in die Architektur.

Die Vogelperspektive zeigt die drei Neubauten an den Schenkeln des denkmalgeschützten Bestands. Copyright: Levi

Der Grund für die Erweiterung ist, dass die Berufsschullandschaft in der Stadt neu geordnet werden soll. In Wiesdorf an der Bismarckstraße sollen die sozialen Berufe konzentriert werden, in einem noch zu bauenden Gebäude in der Bahnstadt die technischen. Dafür hält die Stadt drei zweigeschossige Erweiterungsbauten im Park an der Bismarckstraße für notwendig; im Keller eines der Flachbauten soll die Bismarckstraße erstmals eine Sporthalle bekommen. Baubeginn soll 2027 sein, deshalb mussten die Bäume bis Ende Februar 2027 gefällt werden.

Das Berufskolleg an der Bismarckstraße Copyright: Ralf Krieger

Zu der Zeit sollen auch Genehmigungen aus der Leverkusener Denkmalschutzbehörde zum Eingriff ins Ensemble vorgelegen haben – eine öffentliche Debatte darüber hat es nicht gegeben. Sprecher Frohloff sagt, das sei bei Privatbauten nicht üblich.

Der Parkplatz am Berufskolleg Bismarckstraße Copyright: Ralf Krieger

Seit 2005 sind die Eigentumsverhältnisse an der Schule tatsächlich nicht mehr einfach zu erklären, denn damals ließ die Stadt die Schule von Hochtief restaurieren und mietet sie seither zurück; das regelt ein sogenannter PPP-Vertrag (Public Private Partnership). Der Vertrag sollte 2034 enden. Weil die Stadt die neuen Gebäude gezwungenermaßen nur von Hochtief bauen lassen kann, verlängert sich die PPP-Abhängigkeit bis 2059 und der Preis von 60 Millionen Euro fällt hoch aus. In dem Zusammenhang fiel der Begriff „Knebelvertrag“. Levi-Sprecher Frohloff beteuert, dass man die Baumverluste mehr als ausgleichen würde: 42 neue Bäume sollen gepflanzt werden – man will sie alle auf dem Grundstück unterbringen. Außerdem soll es eine weitere ökologische Aufwertung um die Schule geben.

Tatsächlich erfordert eine Planung mit drei flachen Bauten im denkmalgeschützten Park viel Platz. Nicht angetastet werden soll dagegen der Parkplatz neben der Schule.