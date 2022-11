Leverkusen – Wer sich auf Corona testen lassen will, kann das ab dem 16. Januar im Coronatest-Drive-In auf dem Hotelparkplatz des Lindner Hotels BayArena tun. In Zusammen mit dem Anbieter Corona Status, einem Unternehmen für Medizinprodukte in Monheim, können Gäste des Hotels, aber auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger montags bis samstags vom Auto aus einen Coronatest mittels Rachenabstrich machen.

Angeboten werden laut Mitteilung ein PCR-Test, der innerhalb von circa 24 Stunden von einem Labor ausgewertet wird, und der POC-Antigen-Schnelltest mit einem Ergebnis innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Die Kosten für die Tests schwanken laut Webseite des Medizinanbieters zwischen 39,95 Euro und 74,95 Euro.

Medizinisch geschultes Personal

Er betreibt bereits einige Coronatest-Zentren in Köln „und bietet mit dem Drive-In vor dem Lindner Hotel nun auch Bürgern aus dem Großraum Leverkusen die Testmöglichkeit an“, heißt es in der Mitteilung. In der Teststation führe „medizinisch geschultes Fachpersonal die fachlich korrekte Entnahme des Rachen-Abstrichs durch“.

Dabei setze man „ausschließlich vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte freigegebene und bereits vielfach erprobte Tests ein“. Der Test-Drive-In werde darüber hinaus von der einer Fachärztin für Allgemeinmedizin aus Monheim unterstützt.

Die Anmeldung erfolgt online: https://corona-status-online.de (aga)