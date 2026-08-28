Für die Bauarbeiten zur Erneuerung der Gezelin-Schule in Schlebusch gibt es einen neuen Zeitplan. Demnach sollen die Arbeiten an dem Projekt im ersten Quartal 2027 an einen Generalunternehmer vergeben werden. Der soll dann im darauffolgenden Quartal, also zwischen April und Juni 2027, loslegen. Das teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage des „Leverkusener Anzeiger“ mit. Geplant ist, das gesamte Projekt zum Jahreswechsel 2029/2030 fertigzustellen, vorausgesetzt, der Zeitplan kann eingehalten werden. Kommt es dazu, wäre das in etwa 20 Jahren, nachdem die Stadtverwaltung im Jahr 2009 erstmals erheblichen Sanierungsbedarf an dem alten Schulgebäude an der Bergischen Landstraße festgestellt hat.

Der neue Zeitplan wurde wegen Verzögerungen bei der Vergabe nötig, wie die Stadt mitteilt. Diese Verzögerungen haben zwar nicht direkt damit zu tun, dass das Schlebuscher Schulbauprojekt der größte Nutznießer der Infrastruktur-Millionen ist, die der Bund über das Land an die Stadt vergibt. Indirekt aber schon, denn, so die städtische Pressestelle: „Bei Verwendung von Fördermitteln ist eine externe juristische Bewertung erforderlich, wenn die Vergabeart Generalunternehmer-Vergabe gegenüber Einzelvergaben gewählt wird“, wie in diesem Fall. Das kostete offenbar ebenso zusätzliche Zeit wie die Überarbeitung der Vergabeunterlagen. Die wiederum wurde wegen Auflagen aus der Baugenehmigung nötig. Das Neubauprojekt Gezelin-Schule soll mit knapp 29,5 Millionen Euro aus dem Topf des Bundes gefördert werden.

Gegen Abriss und Neubau des alten Schulhauses waren im Herbst 2018 Eltern, Schüler und Teile der Kommunalpolitik auf die Straße gegangen. 2020 stellte sich dann heraus, dass die Bausubstanz in noch schlechterem Zustand war als bis dahin bekannt. 2023 fiel die Entscheidung für den Neubau. Damals ging man davon aus, dass die Bauarbeiten im zweiten Quartal 2025 beginnen könnten. In einem Beschlusskontrollbericht der Bauverwaltung von April 2026 wird noch von einem Baubeginn im dritten Quartal dieses Jahres, also in wenigen Tagen, und einem Abschluss der Arbeiten für Ende 2028 ausgegangen. Das ist fünf Monate später schon wieder überholt.