Zuerst erst waren es „elf Feuerwehrleute, die sich der Blasmusik verschrieben hatten“, wie es in der eigenen Chronik steht, als Werksleiter Carl Duisberg die kleine Kapelle entdeckte. Ein Jahr später, 1901, gründete sich der „Orchester-Verein der Farbenfabriken vorm. Fried. Bayer & Co. Leverkusen“ – die offizielle Geburtsstunde des heute etwa 65 Personen großen Bayer Blasorchesters (BBO).

125 Jahre später feiern die BBO-Musikerinnen und Musiker ihr stolzes Jubiläum mit einem großen Konzert in ihrer Heimstätte, dem Erholungshaus in der Kolonie in Wiesdorf. „125 Jahre Musikgeschichte, unzählige Konzerte und Generationen von Musikerinnen und Musikern“, schreiben die Blasmusiker selbst über das Konzert am Samstag, 28. November, um 19.30 Uhr.

Tobias Schütte leitet seit rund fünf Jahren das BBO. Copyright: Timon Brombach (Archivbild)

Und natürlich liegen besondere Stücke auf den Notenpulten. Dirigent Tobias Schütte, der das BBO seit fünf Jahren führt, hat die „Third Symphony“ von James Barnes aufgelegt. Die vier Sätze sollen „den musikalischen Rahmen für eine besondere Verbindung von Konzert und Theater“ sein. Das heißt: Der Musik werden Stationen aus der BBO-Geschichte zugeordnet. Dabei unterstützen die Mitglieder des Jungen Theaters Leverkusen die Musikerinnen und Musiker. Als Sprecherin wird Sofia Friedmann die Zuschauerinnen und Zuschauer durch das Stück, beziehungsweise die Geschichte des Orchesters führen.

Das Programm des zweiten Teils des Abends haben die Musikerinnen und Musiker selbst ausgesucht. Das BBO spielt Favoriten aus Konzertprogrammen aus den vergangenen Jahrzehnten. Ausgesucht hat sich das Orchester unter anderem den „Danzón No. 2“ von Arturo Márquez. „Temperamentvoll“ geht es in dem Stück zu, verspricht das BBO.

Das Bayer Blasorchester 1903. Copyright: BBO

Ihr ganzes Können werden die Musikerinnen und Musiker auch bei der „Hymn of the Highlands“ von Philip Sparke zeigen, einem 25-minütigen Oberstufenmusikstück. Für musikalische Qualität steht das symphonische Blasorchester ohnehin. Und für stilistische Vielfalt, wie „Keen on Queen“ zeigt. Das Stück vereint Musik der britischen Band Queen im Blasorchester-Arrangement.

Der Konzertabend soll abwechslungsreich sein, so die Vorschaut des BBO. Und vor allem soll es um eines gehen: „die Begeisterung für die Musik“. Mit dem Jubiläumskonzert wolle man eine Brücke zwischen der 125-jährigen Geschichte und der Gegenwart schlagen: „Der Abend würdigt die Menschen und die Musik, die das Orchester über Generationen geprägt haben – und zeigt zugleich, wie vielfältig und überraschend Blasmusik sein kann.“

Jubiläumskonzert 125 Jahre Bayer Blasorchester, Samstag, 28. November, 19.30 Uhr, Erholungshaus, Nobelstraße 37, Karten gibt es bei Kölnticket.