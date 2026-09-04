„Weil wir weitergehen“Bayer Philharmoniker holen Cello-Star nach Leverkusen

Zum Einstieg in die Spielzeit 2026/2027 holen die Bayer Philharmoniker unter der Leitung von Jesus Ortega Martinez einen Klassik-Hochkaräter nach Leverkusen. Zum Konzert unter dem Titel „Weil wir weitergehen“ kommt Friedrich Thiele, erster Konzertmeister der Violoncelli der Sächsischen Staatskapelle in Dresden, ins Forum.

Auf dem Programm stehen Samuel Barbers „Adagio for Strings“, Edward Elgars Cellokonzert e-Moll, op. 85 und Antonín Dvořáks Sinfonie Nr. 8 G-Dur, op. 88. Barbers „Adagio for Strings“ gehört zweifellos in die Riege der populärsten klassischen Stücke. Es erklang auf den Beerdigungen der US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt und John F. Kennedy sowie unter anderem von Grace Kelly. Auch im Antikriegsfilm „Platoon“ von Oliver Stone oder in „Die fabelhafte Welt der Amélie“ war es zu hören. Hörerinnen und Hörer der BBC wählten das Stück im Jahr 2004 zum traurigsten klassischen Musikstück.

Im zweiten Konzertteil kommt dann Thiele auf die Bühne. Das melancholische Cellokonzert, op. 85, des britischen Komponisten Edward Elgar, wurde 1919 uraufgeführt. Es gilt als letztes vollendetes Werk von Elgar, von kleineren Arrangements abgesehen. Der Komponist hatte die Partitur mit den Worten „Finis. R.I.P.“ unterzeichnet. Das Stück besteht aus vier Sätzen und dauert etwa 30 Minuten. Eher heiter ist Antonín Dvořáks achte Sinfonie. Inspiration hatte der böhmische Komponist dafür an seinem Sommersitz in Wissoka im heutigen Tschechien gefunden. Das viersätzige Stück wurde am 2. Februar 1890 in Prag uraufgeführt.

Der „Leverkusener Anzeiger“ und das städtische Kulturbüro verlosen unter den Leserinnen und Lesern fünfmal zwei Karten für das Konzert. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail bei der Stadt. Dort werden die Gewinner dann ausgelost.

„Weil wir weitergehen“, Bayer Philharmoniker und Friedrich Thiele, Samstag, 19. September, Forum Leverkusen, 19 Uhr Einführung im Terrassensaal, 19.30 Uhr Konzertbeginn im großen Saal. Karten zwischen 13 und 37 Euro gibt es online.

lustaufleverkusen@stadt.leverkusen.de

https://lust-auf-leverkusen.de/veranstaltung/weil-wir-weitergehen/