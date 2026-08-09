4000 Besucherinnen und Besucher, acht Stunden Bühnenprogramm von unter anderem acht DJs – das Holi-Festival am Samstag im Neulandpark war zum inzwischen elften Mal erneut ein stimmungsvolles Farbenspektakel.

„Holi“ kommt aus Indien, die Menschen dort feiern das Frühlingsfest am ersten Vollmondtag des Monats Phalgun (Februar/März). Das ist der letzte Monat des hinduistischen Mondkalenders und des indischen Nationalkalenders. Das davon inspirierte Farbenfest („Festival of Colour“) ist in Deutschland seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2012 zu einem echten Phänomen geworden, wie sich auch in Leverkusen wieder zeigte. Hier, so der Gedanke, wird aber vor allem die Gemeinschaft gefeiert: Die Menschen feiern, tanzen und trinken gemeinsam.

4000 Partygäste waren in den Neulandpark gekommen. Copyright: Semih Kaya

Das Entscheidende ist aber wohl das Farbpulver. Zu jeder vollen Stunde werfen die Besucherinnen und Besucher nach dem Ablaufen eines Countdowns zeitgleich die bunten Farbpartikel in die Luft. Jedes Mal aufs Neue ergibt das ein prächtiges Bild.

Harmonisch ging es auf dem Festival zu. Copyright: Semih Kaya

Veranstalter Paul Rohmann freut sich am Samstag vor allem über das Wetter. „Es ist perfektes Festival-Wetter.“ Während die DJane „L!SH“ den musikalischen Einstieg machte, füllte sich am Mittag das Festivalgelände. Neben dem Bühnenprogramm konnten sich die Besucherinnen und Besucher an Ständen mit Zahnschmuck ausstatten und sich Airbrush-Tattoos machen lassen. Das sind Tätowierungen, die mit einer kleinen Druckluftpistole und speziellen Schablonen aufgesprüht werden und später wieder verschwinden.

Insgesamt acht DJs legten am Samstag auf. Copyright: Semih Kaya

All das war aber doch eher nebensächlich, wenn das Pulver flog. Dann waren alle Augen auf die Bühne gerichtet. Dort stand unter anderem Denny D, der seit 2023 als Hauptkünstler beim Holi-Festival auftritt. „Die Leute haben jedes Jahr Bock zu feiern“, erklärte der DJ, der sich nach eigenen Angaben freute, ein weiteres Mal in Leverkusen aufzutreten.

Auch sein DJ-Kollege Franz Chudaske (21) trat am Samstag auf, und zwar zum zweiten Mal in Leverkusen: „Leverkusen gehört zu den besten Crowds (Menschenmenge, Publikum, Anm. d. Red.), die ich jemals hatte, die Menschen sind superlieb“, so Chudaske. Das Publikum fühle sich für ihn wie eine große Familie an.

„Alle können zusammen feiern“, das beobachtete auch Besucher Behjat Mahlo. Schon als er noch im Irak gewohnt habe, habe er ein solches Farbenfestival besuchen wollen. Als sich in Leverkusen die Möglichkeit ergab, habe er sofort zugegriffen.