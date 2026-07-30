In Frankreich gehören Boulespielende Menschen zum Bild jeder kleineren und größeren Ortschaft. Vielleicht auch, weil bei Boule jeder mitmachen kann: alt, jung, sportlich oder unerfahren. Die Sportart auch in Leverkusen bekannter zu machen, dafür setzt sich der Verein „Les Loups“ ein. Der Pétanque-Club organisiert jeden Sonntag das offene Boulespielen im Neulandpark.

Boule ist eine Sportart der Gemeinschaft

Die Bouleanlage im Neulandpark existiert seit der Landesgartenschau 2005. Hier treffen sich sonntags ab 10.30 Uhr Mitglieder des Vereins mit Gästen zum gemeinsamen Spiel. Interessierte seien immer willkommen, der Verein freut sich auch über Nachwuchs. Mitbringen muss man nur eine soziale Einstellung: „Gemeinschaft steht im Mittelpunkt“, erzählt das Vorstandsmitglied Ingo Türk. Das wird auf dem Bouleplatz offensichtlich: Der Umfang ist familiär, man duzt sich, klatscht sich nach jedem Treffer ab und alle, die dazustoßen, werden warm aufgenommen. Verbissener Wettkampf hat hier keinen Platz.

Möglichst nah ans Schweinchen ist die Devise beim Boule. Copyright: Semih Kaya

Besonders ältere Menschen finden beim Boule einen Ausgleich, sagt Türk. Der Sport ist für alle zugänglich und erfordert keine besondere körperliche Leistungsfähigkeit. Auch der Spielablauf ist für neue Spielerinnen und Spieler einfach zu verstehen. Ziel ist es, dem „Schweinchen“ – so heißt die Zielkugel – mit den eigenen Kugeln so nah wie möglich zu kommen. „Man wirft die erste Kugel und die landet erstmal schlecht“, erklärt Türk lachend. „Mit jedem Wurf kommt man dem Schweinchen dann näher.“

Verein in Leverkusen: Wer dazustößt, will auch bleiben

Seit über 35 Jahren engagiert sich der Verein „Les Loups“ für die französische Sportart und deren Erhalt in Leverkusen. Volker Kurth ist einer, der einst über das offene Spiel dazugestoßen ist – und geblieben. Spaß und Ehrgeiz haben Kurth dazu gebracht, beim Verein zu bleiben. „Ich habe immer wieder einen Erfolg gesehen“, sagt er. Vor allem die Chance, auch gegen die „Großen“ zu gewinnen, habe ihn vom Boule überzeugt.

Beim Boule kommt es nicht darauf an, der erfahrenste und sportlichste zu sein, wichtig ist die Gemeinschaft, die dabei entsteht. Wer sich selbst von der Sportart überzeugen möchte, kann die Boule-Spielerinnen und Spieler jeden Sonntag ab 10.30 Uhr im Neulandpark antreffen und selbst die Kugeln in die Hand nehmen.