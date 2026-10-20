Die Lionsclubs Leverkusen und Rhenania haben eine Sepnde in Höhe von insgesamt 5470 Euro an das Netzwerk Kinderarmut sowie an den Förderkreis Wildpark Reuschenberg überreicht. Die Übergabe markiert zugleich den Startschuss für eine längerfristige Unterstützung im Stadtgebiet.

Den größten Teil der Summe, 5000 Euro, erhält das Netzwerk Kinderarmut für das Projekt „Level Up Schule“. Die Initiative unterstützt Jugendliche der Klassen 7 bis 10 mit schulischen Schwierigkeiten beim Erreichen ihres Hauptschul- oder Realschulabschlusses. Das Konzept kombiniert digitales Lerncoaching und Elemente aus dem Gaming-Bereich mit Hausaufgabenhilfe und Prüfungsvorbereitung. Zudem begleiten ältere Schüler und junge Erwachsene die Jugendlichen auf Augenhöhe.

Gezielte Hilfe bei gekürzten Sozialmitteln

Die Entscheidung für das Netzwerk Kinderarmut fiel bewusst als längerfristig angelegtes Förderprojekt. Friederike Hebbel, Präsidentin des Lionsclubs Leverkusen, erklärte den Hintergrund der Auswahl: „Wir haben uns ein Hauptprojekt gesucht, weil in Leverkusen an vielen Stellen soziale Gelder gestrichen wurden. Wir wollen hier ein Leuchtturmprojekt über ein ganzes Jahr hinweg betreuen, das dann auch mit einer entsprechenden Summe unterstützt wird.“

Neben der rein schulischen Nachhilfe beinhaltet die Betreuung auch lebenspraktische Orientierungshilfen. Ergänzend zum Unterricht bietet der Club Vorträge an, die Jugendliche auf das alltägliche Leben vorbereiten sollen. Dazu gehören Themen wie der richtige Umgang mit Geld, gesunde Ernährung und allgemeine Umgangsformen. Ziel sei es, den Jugendlichen Perspektiven aufzuzeigen und Motivation für den weiteren Lebensweg zu vermitteln.

Erhalt des Spielplatzes und Ausbau zum Arche-Park

Der zweite Teil der Spende geht an den Förderkreis Wildpark Reuschenberg. Die Mittel werden für die Instandhaltung und Erneuerung des bestehenden Spielplatzes eingesetzt, da auch hier die Kosten für die kommunale und soziale Infrastruktur stark gestiegen sind. Langfristig verfolgt der Förderverein das Ziel, den Wildpark zu einem Arche-Park weiterzuentwickeln, um die Einrichtung als Lern- und Erlebnisort für Familien zu sichern.

Die Verbindung zum Wildpark besteht im Club schon seit längerer Zeit. „Beide Vereine haben einen direkten Bezug zu uns, da Mitglieder aus unserem Club dort beruflich oder ehrenamtlich tätig sind. Solche Projekte unterstützen wir natürlich in erster Linie sehr gerne“, so Hebbel.

Der Lionsclub Leverkusen, gegründet 1958, setzt mit dieser Übergabe seinen Förderfokus fort. Für das Jahr 2026 konzentriert sich der wohltätige Club gezielt auf lokale Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und Familien im Stadtgebiet.