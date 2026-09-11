„Tagesthema: Gesundes Frühstück!“ ist das Motto der 21. Leverkusener Biobrotbox-Aktion. Ausgewählt wurde das offensichtlich zu Ehren des diesjährigen Kampagnen-Paten: Journalist und Fernsehmoderator Sven Lorig. Zum traditionellen Pack-Termin der rund 1900 Boxen konnte er allerdings nicht kommen: Nach der Moderation des Frühstücksfernsehens, war erst einmal Schlafen angesagt. Aber ob Frühschicht oder Schulalltag – der dreifache Familienvater weiß: „Ein vernünftiges Frühstück ist eine wichtige Grundlage, um gut in den Tag zu starten.“

Die Spielerinnen von Bayer 04, Paulina Platner (r.) und Emily Wallrabenstein, waren für Kresse und Käse eingeteilt. Copyright: Stefanie Schmidt

Auch die Schirmherren – Oberbürgermeister Stefan Hebbel und Stadtdirektor Marc Adomat – sind verhindert. Aber auch ohne sie läuft das Boxenpacken wie am Fließband. Freiwillige der vielen Sponsoren packen mit Unterstützung von Spielerinnen und Spielern von Bayer 04 Leverkusen routiniert Brot, Käse und Fruchtriegel in die traditionell gelben Dosen. Am Ende des Fließbandes kommen sie inklusive Marmeladengläsern in große Tüten, die bereits mit Name und Adresse der Schule versehen sind. „Besonders loben möchte ich in diesem Zusammenhang auch die vielen ehrenamtlichen Helfer, die kommen, wenn Sie alle wieder weg sind und die aber morgen ganz früh die Tüten an die Schulen bringen“, sagt Ute Pfeiffer-Frohnert vom Naturgut Ophoven, die die Aktion von Anfang an koordiniert.

Jedes fünfte Kind kommt ohne Frühstück in die Schule.

So ausgelassen die Stimmung beim Packen ist, so ernst ist der Hintergrund: Laut dem Verein „brotZeit“ kommt bundesweit rund jedes fünfte Kind ohne Frühstück in die Schule. Zudem fehlt es bei vielen Kindern an Wissen darüber, welche Lebensmittel gesund sind und welche Auswirkungen eine ungesunde Ernährung auf den Körper und die schulische Leistung hat. „Die Biobrotbox verbindet Gesundheitsförderung, Bildung und Nachhaltigkeit auf vorbildliche Weise. Sie zeigt, wie viele Menschen in unserer Stadt gemeinsam Verantwortung für die nächste Generation übernehmen“, lobt Daniel Haase, Leiter des Naturgut Ophoven.

In der Box liegt auch eine kleine Broschüre, die gesunde Ernährung kindgerecht erklärt. Aber alles Wissen hilft nicht, wenn es nicht schmeckt. „Kinder lernen am besten durch eigenes Erleben“, sagt Haase. „Mit der Biobrotbox möchten wir ihnen zeigen, dass gesunde Ernährung lecker sein kann.“ Davon können sich die Erstklässler der Stadt ab sofort selbst überzeugen.