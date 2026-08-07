Die Information ist im gesamten Chempark unterwegs. Das muss auch sein, denn das Chemiegelände unter dem Bayer-Kreuz könnte weitgehend lahmgelegt werden. Außerdem die Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf. Das Leverkusener Ordnungsamt hat mitgeteilt, dass auf einer Baustelle auf dem Parkplatz direkt neben der S-Bahn-Station eine Weltkriegsbombe vermutet wird.

Gewissheit herrsche noch nicht. Das soll sich am Dienstag ändern, wenn Mitarbeiter aus dem Rathaus das Gelände eingehender untersuchen. Je nach Ergebnis wäre dann der Kampfmittelräumdienst gefragt. Müsste tatsächlich eine Bombe entschärft werden, hätte das gravierende Auswirkungen. Sicherheitshalber müssten wohl große Teile der Produktion im Chempark heruntergefahren werden. Ebenso klar ist, dass die extrem viel befahrene Bahnstrecke zwischen Köln und Düsseldorf zeitweise gesperrt werden müsste.

Bombe in Leichlingen Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft Von Stefanie Schmidt und Ralf Krieger Merken Merken

Ob es so kommt und wann eine Bombe entschärft werden soll, soll sich nach Auskunft des Ordnungsamts am Dienstag entscheiden. (tk)