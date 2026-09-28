Streng nicht kommerziell: Die „Sozialhütte“ auf dem Christkindchenmarkt in Wiesdorf ist seit Jahren der Platz, an dem sich Vereine, gemeinnützige Organisationen, Kindergärten und Schulen präsentieren können. Und nicht nur das: Wenn sie Weihnachtsartikel oder Kekse verkaufen, können Sie auch Geld sammeln. Was das Büdchen extrem beliebt machte. „Dieses Jahr waren bereits nach zwei Tagen alle Termine im Häuschen besetzt“, berichtete am Montag Axel Kaechele, der Organisator des Weihnachtsmarktes in der City.

Das war natürlich nicht gut; Kaechele wollte eine weitere Möglichkeit schaffen. Das sei nunmehr gelungen: Mit finanzieller Unterstützung der Sparkasse Leverkusen gebe es jetzt 30 weitere Termine in einer zusätzlichen „Sozialhütte Zwo“, so der Organisator. Mit Blick auf den Ansturm auf die erste Hütte empfahl er, schnell zu reagieren: „Das ist die letzte Gelegenheit, doch noch einen kostenlosen Platz auf dem Weihnachtsmarkt zu ergattern.“ Die „Sozialhütte Zwo“ stehe ab sofort zur Buchung bereit.

„Wir unterstützen hier sehr gerne und freuen uns, dass wir es weiteren Akteuren ermöglichen können, ihre Arbeit und ihre Projekte den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt vorzustellen“, so Markus Grawe, Vorstandschef der Sparkasse. Gemeinnützige Arbeit brauche vor allem Sichtbarkeit und finanzielle Ressourcen. Kaechele freut sich über das Engagement von Leverkusens größter Bank. Das stärke die Bürgerbeteiligung und verbessere das Non-Profit-Angebot auf dem Markt. (tk)

Details und Buchungsmöglichkeiten findet man auf https://www.christkindchenmarkt.de/bewerbung