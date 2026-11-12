Man hat eine Ahnung, aber nicht jeder kann die Zahlen auswendig herbeten. Also porträtiert Christian Zöller, einer der beiden Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Leverkusen, am Dienstagabend noch einmal den Standort. Nennt die 66.700 sozialversicherungspflichtigen Jobs in der 170.000-Einwohner-Stadt, berichtet von rund 6500 Unternehmen, die pro Jahr etwa 66 Milliarden Euro Umsatz generieren. Ein großer Anteil davon im Chempark, der nach wie vor rund 34.000 Arbeitsplätze bietet und so eine Nettolohnsumme von rund 1,5 Milliarden Euro generiert.

Ernst Grigat hat dort entscheidende Jahre verbracht, bevor es den Chemiker von der Spitze des Chemparks in andere Gefilde zog. Inzwischen hat er ein Beratungsunternehmen für Start-ups aus seiner Branche und ist bestens vernetzt. Dirk Emmerich, Geschäftsführer beim Logistik-Spezialisten Talke-Emmerich, ist bis heute unter dem Bayer-Kreuz aktiv. Beide bilden mit Christiane Kuhn-Haarhoff auch die Spitze des vor Kurzem gegründeten Wirtschaftsforum Leverkusen. Damit setzen zumindest Grigat und Emmerich ein Engagement fort, das über Jahrzehnte unter dem Dach der Industrie- und Handelskammer beheimatet war: Das Wirtschaftsgremium Leverkusen wurde allerdings im Frühjahr 2025 im Zuge einer Strukturreform bei der Kammer aufgelöst. Was den Betroffenen nicht gut gefiel.

Der Stadtrat ist sehr präsent

Am Dienstagabend im Probierwerk spielt die Vergangenheit keine Rolle. Bei der Premiere des WfL-Stammtischs „Wirtschaft trifft Politik“ geht es um den Blick in die Zukunft und um die Verbindung zwischen Unternehmern und Stadtrat. Aus dem kommunalpolitischen Gremium sind viele gekommen; neben Vertretern von Grünen, Volt/Bürgerliste, FDP und AfD die Fraktionsvorsitzenden von CDU und SPD, Tim Feister und Dirk Löb. Die Sozialdemokratie ist besonders massiv vertreten. Das darf man wohl als wertschätzendes Interesse verstehen.

In kurzen Statements geben die Unternehmer eine Vorstellung von der Lage. Jan Beine von den Wirtschaftsjunioren wünscht sich Planbarkeit: „Wir binden uns im besten Fall ein Leben lang“, sagt er. Annelie Frantz, bei der IHK verantwortlich für das Thema Standortpolitik, spricht Ausbildung in Zeiten des rapiden Vormarschs von Künstlicher Intelligenz an. Schwierig sei das für viele Unternehmen: „Manche bieten in einigen Bereichen gar keine Plätze mehr an, weil sie nicht wissen, ob es den Beruf später überhaupt noch gibt.“

Gewerbesteuer ist das eine, Grundsteuer das andere

Andreas Tressin, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands und der Unternehmerschaft Rhein-Wupper, spricht das strittige Thema Gewerbesteuer an: Der niedrige Hebesatz von 250 Punkten, der im kommenden Jahr um 30 auf das dann geltende gesetzliche Minimum steigen wird, verschaffe Leverkusen ein ziemlich gutes Rating in einer Untersuchung des Instituts der Deutschen Wirtschaft. „Die Frage ist: Bleibt das so?“ Erst recht, weil die Stadt gehörig an der Grundsteuer schrauben wird. Das treffe nicht nur Hausbesitzer und Mieter, so Tressin: sondern auch jeden Unternehmer, der ein Grundstück besitzt.

Auch aus anderen Wortmeldungen ist erkennbar, dass Unternehmer den Einfluss der Stadtpolitik als groß wahrnehmen. Umso wichtiger ist es, in Kontakt zu bleiben.

Das ist ausdrücklich geplant. Mindestens einmal im Quartal, so Christian Zöller, soll es den Stammtisch geben. Übrigens auf keinen Fall immer nur am Standort der Wirtschaftsförderung Leverkusen an der Stauffenbergstraße, sondern in den Unternehmen. „Wir haben eine Einladung von Covestro“, berichtet Zöller.