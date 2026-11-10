Das Zieljahr 2030 ist noch gut drei Jahre entfernt. Dennoch will die Stadtverwaltung ihr 2019 aufgelegtes Konzept „Perspektiven Leverkusen 2030+“ durch ein neues ersetzen: "Leverkusen 2040+ - Zusammen.Zukunft.Entwickeln.", heißt das neue Leitbild, das der Politik aktuell vorgestellt und im kommenden Turnus beraten wird.

Die Umsetzung des alten Konzepts sei durch „einschneidende Ereignisse wie die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg, die Flutkatastrophe und die Energiekrise in den Hintergrund geraten“, zudem hätten sich viele Herausforderungen seither verschärft. Ein weiteres Problem: Leverkusen verfüge zwar über viele thematische Konzepte, die in sich schlüssig und zielgerichtet seien, sich bei ganzheitlicher Betrachtung in ihren Zielen aber widersprächen.

Deswegen also nun „Leverkusen 2040+“. Der neue Plan soll vor allem die Themenfelder Wohnungsbau, Wirtschaft, Mobilität, Klima, Natur und soziale Infrastruktur gemeinsam betrachten und Zielkonflikte bei künftigen Entscheidungen früh sichtbar machen. Die Stadt bezeichnet es als „fundierte Grundlage zur Stadttransformation, die alle kommunalen Handlungsfelder der Daseinsvorsorge einbezieht“. Erarbeitet wurde das Konzept unter Leitung des Fachbereiches Stadtplanung, mit Unterstützung zweier Planungsbüros und unter der Beteiligung von Politik, Verwaltung, Stadtgesellschaft und Wirtschaft.

Innenentwicklung vor Außenentwicklung

Konkret geht es unter anderem darum, wie Leverkusen weiter wachsen kann, ohne immer mehr Landschaft zu verbauen. „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ ist ein strategisches Ziel: Baulücken schließen, aufstocken, Gebäude umnutzen und sanieren, statt neue Siedlungsflächen auszuweisen. 58 Prozent der Wohngebietsfläche entfallen laut Dokumentation auf Einfamilienhäuser; dort sieht die Stadt Potenzial für Teilung und Nachverdichtung. Nachverdichtung soll mit Grün, sozialen Angeboten und guter Erreichbarkeit einhergehen. Vorgeschlagen werden begrünte Dächer, entsiegelte Höfe, Quartiersplätze und gemischte Erdgeschosse. In den Zentren, besonders in Wiesdorf, sollen Leerstände wieder aktiv genutzt und öffentliche Räume aufgewertet werden.

Außerdem sollen Bus, Rad- und Fußverkehr gestärkt, Parkplätze gebündelt und schlechter angebundene Stadtteile besser erreicht werden. Für den Güterverkehr soll die Schiene stärker genutzt werden. Verkehr ist ein Problemfeld, das in der Online-Befragung von Bürgern besonders deutlich vortrat. Ein Teilnehmer schrieb: „Irgendwie hat man das Gefühl, Leverkusen ist so stark von der Einwohnerzahl gewachsen, dass die Stadt zu den Stoßzeiten aus allen Nähten platzt.“ Gleichzeitig ist bezahlbarer Wohnraum knapp und auch dem Gewerbe will die Stadt weiterhin ausreichend Flächen einräumen. Zugleich setzt die Strategie auf Stadtgrün, Entsiegelung und Regenwasserrückhalt, um Hitze und Starkregen zu begegnen.

„Leverkusen 2040+“ ist kein verbindlicher Plan, sondern eher eine allgemeine Zielsetzung. Die Vorgaben sollen künftig in allen städtischen Verwaltungsvorlagen berücksichtigt werden. Das Ganze solle zunächst ein Jahr erprobt und anschließend überprüft werden. Ein Monitoring soll mindestens alle zwei Jahre stattfinden.

Das Zielbild „Leverkusen 2040+“ wird im kommenden Turnus der Politik vorgestellt, zuerst am 19. November im Bürger- und Umweltausschuss. Verabschiedet werden kann es in der letzten Ratssitzung des Jahres am 14. Dezember. Das gesamte Konzept ist online auf der Seite der Stadt einsehbar.

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