Es war, als würde jemand einen Startschuss geben. Punkt 15 Uhr strömten die Gäste nur so auf das neu gestaltete Hafengelände am Rhein in Hitdorf. Acht Vereine hatten sich zuvor zusammengetan und für den 3. Oktober 2026 ein großes Fest organisiert.

Den Ehrenamtlern sprach Oberbürgermeister Stefan Hebbel in einem kurzen Grußwort seinen Dank aus. Offiziell eröffnet worden war das umgestaltete Hafengelände im Mai. „Nach der offiziellen Eröffnung dachten wir uns, jetzt wird es Zeit, dass wir den Platz gemäß seiner Bestimmung, mit einem Hitdorfer Tusch einweihen“, sagte der zweite Vorsitzende des Vereins „Leben in Hitdorf“, Peter Schein.

So kam es zum Schulterschluss mit sieben weiteren Vereinen und der anliegenden Gastronomie. Ziel war es, die Hafenmeile als Eventlokation zu nutzen. Und in nur drei Monaten hatten die Beteiligten das Fest auf der neu gestalteten „Hafenmeile“ organisiert. Vereine, Feuerwehr, Gastronomie – Hitdorf hatte mal wieder gut zusammengearbeitet.

Ein 30-minütiges Programm bot der Männerchor 1846 Hitdorf unter der Leitung von Annette Brinkschulte-Mörsberger. Copyright: Jessy Schmidt

Und das bewies auch die Resonanz der Gäste, die nicht nur aus Hitdorf, sondern aus ganz Leverkusen und darüber hinaus kamen. Und zwar so viele, dass es am Ende schwer war, sich noch auf dem Platz zu bewegen, ohne jemanden versehentlich anzurempeln. Die aufgestellten Biertischgarnituren waren vollständig belegt und Waffeln, Kuchen und Würstchen gingen rasend weg. Nach einer Stunde waren die Waffeln schon ausverkauft und auch bei den Würstchen wurde es schnell eng.

Mit einem solchen Andrang hatten die Organisatoren nicht gerechnet. Auch das hervorragende Herbstwetter, das eher an Sommerwetter erinnerte, hatte seinen Anteil am guten Gelingen der Eventpremiere. Und den Gästen gefällt es. „Gelungener Auftakt. Schön, dass es das Kran-Café wieder gibt. Wir hoffen auf weitere Veranstaltungen im Hafen“, sagte Anja B. aus Lützenkirchen, die mit ihrem Ehemann unterwegs war.

Programm hatten die acht Vereine natürlich auch organisiert. Zum Beispiel die Karnevalscoverband „Jeck Reloaded“. Oder den Männerchor 1846 Hitdorf unter der Leitung von Annette Brinkschulte-Mörsberger. Kinder konnten sich auf der Hüpfburg austoben und am Stand der Freiwilligen Feuerwehr künstliche Flammen, die auf Dosen standen, mit Wasser aus einem Schlauch herunterspritzen.

Weitere Veranstaltungen

Die nächsten Veranstaltungen des Vereins „Leben in Hitdorf“: Weihnachtsmarkt vom 27. bis zum 29. November, Silvesterparty am 31. Dezember in der Stadthalle. (sjs)