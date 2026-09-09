Leverkusen beteiligt sich vom 11. bis zum 25. September an der bundesweiten Fairen Woche. Unter dem Motto „Fair handeln – Vielfalt erleben“ gibt es in der Stadt Veranstaltungen zu fairem Konsum, Klimaschutz und globaler Gerechtigkeit. Leverkusen ist seit 2017 als Fair-Trade-Town zertifiziert. Während der Aktionswochen wird erneut die Fair-Trade-Fahne vor dem Rathaus in Wiesdorf gehisst.

„Im Leverkusener Aktionsprogramm spiegelt sich diese Vielfalt eindrucksvoll wider“, sagt Alexander Lünenbach, Dezernent für Bürger, Umwelt und Soziales. Das Programm zeige, „wie viele Institutionen und ehrenamtlich Engagierte sich in unserer Stadt für das Thema Fair Trade engagieren und es weiter voranbringen“.

Den Auftakt bildet bereits am Donnerstag, 10. September, um 17 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Glänzende Aussichten“ in der Hauptstelle der Stadtbibliothek in der Wiesdorfer Rathaus-Galerie. Die Wanderausstellung des Bischöflichen Hilfswerks Misereor beschäftigt sich mit Konsum, Klimawandel und Gerechtigkeit. Die Karikaturen sollen Besucher dazu anregen, über globale Gerechtigkeit und weltpolitische Zusammenhänge nachzudenken. Der Eintritt zur Eröffnung und zur Ausstellung ist frei. Zu sehen ist sie bis zum 25. September während der Öffnungszeiten der Bibliothek: dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr.

Viele Veranstaltungen sind kostenlos zu besuchen, für andere sind Anmeldungen und ein Kostenbeitrag notwendig. Das ganze Programm findet sich im Online-Kalender der Fairen Woche 2026. Ein Auszug der Programmhighlights.

Viele Veranstaltungen in der Stadt

Am Freitag, 11. September, stellt das Naturgut Ophoven von 16 bis 18 Uhr mit Kindern zwischen sechs und zehn Jahren faire Schokolade ohne Palmöl und mit wenig Zucker her. Anmeldung ist über das Veranstaltungsprogramm des Naturguts erforderlich.

Um die globalen Zusammenhänge der Schokoladenproduktion geht es beim „Walk & Talk“ der Volkshochschule am Mittwoch, 16. September, von 17 bis 19.15 Uhr. An mehreren Stationen werden unter anderem Kakaoanbau, Kinderarbeit, die Folgen des Klimawandels, Fair-Trade-Siegel und das eigene Konsumverhalten thematisiert. Zum Abschluss ist eine Schokoladenverkostung im Eine-Welt-Laden der Christuskirche geplant. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bei der Volkshochschule Leverkusen ist erforderlich.

Ebenfalls am 16. September bietet das Naturgut Ophoven von 18.30 bis 21.30 Uhr ein faires Herbstmenü an, das in der Lehrküche des Familienseminars am Berliner Platz in Opladen aus regionalen und fair gehandelten Zutaten zubereitet wird. Eine Anmeldung ist notwendig.

Auch Mode und Kaffee können fair sein

Der Eine-Welt-Laden Christuskirche wirbt am Samstag, 19. September, von 11 bis 15 Uhr in der Wiesdorfer Fußgängerzone für fairen Kaffee. Lokalpolitiker verkaufen dort aus Bauchläden die neue Kaffeesorte Café du Burundi.

Die Frage „Ist Fashion fair?“ steht am Montag, 21. September, im Mittelpunkt eines Vortrags der Volkshochschule Leverkusen und der Klimabotschafter im Forum. Von 18.30 bis 20.30 Uhr geht es um die Auswirkungen von Fast Fashion und Ultra-Fast-Fashion auf das Klima, um Überproduktion und synthetische Fasern sowie um langlebige und fair hergestellte Kleidung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung bei der Volkshochschule ist erforderlich.

Die Fair-Trade- und Misereor-Arbeitsgemeinschaft der Marienschule Opladen veranstaltet am Dienstag, 22. September, eine Klimakonferenz. Beginn ist um 13.30 Uhr in der Marienschule, An St. Remigius 21. Dabei soll es um die Frage gehen, wie faires und nachhaltiges Handeln zur Klimagerechtigkeit beitragen kann. Interessierte sind eingeladen.

Während der gesamten Fairen Woche informiert außerdem die Verbraucherzentrale NRW in ihrer Geschäftsstelle an der Dönhoffstraße 27 über Fair Trade. Das Schaufenster wird passend zum Thema gestaltet. Die Infoecke ist montags und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.