Es ist ein Jahr der Jubiläen beim Fanprojekt Leverkusen: Nach der Feier zum 30-jährigen Bestehen schaut das Jugendprojekt nun auf 15 Jahre Ferienprogramm für Jugendliche und junge Erwachsene zurück. Das Interesse ist ungebrochen: Auch in diesem Jahr waren nahezu alle Veranstaltungen bereits im Vorfeld ausgebucht.

Auf dem Programm standen unter anderem Ausflüge zu Topgolf in Oberhausen und ins Phantasialand sowie Fußballgolf und Wasserski. Bei einem Freundschaftsspiel gegen das Fanprojekt Aachen mit anschließender Stadionführung und einem Street-Kick-Turnier konnten die Teilnehmer außerdem sportliche Erfahrungen sammeln und andere Fanprojektgruppen kennenlernen.

Erstmals Graffitiworkshop

Erstmals gehörte ein dreitägiger Graffitiworkshop zum Ferienprogramm. Gemeinsam mit Künstlern aus der Fußballszene entwickelten die Jugendlichen eigene Entwürfe und probierten verschiedene Techniken aus. Mit Genehmigung der Energieversorgung Leverkusen (EVL) gestalteten sie anschließend drei Stromkästen in der Nähe der Einrichtung.

Daniela Frühling, Leiterin des Fanprojekts, verwies auf die langjährige Tradition des Programms. Ziel sei es, Jugendlichen abwechslungsreiche Ferienangebote, Raum für eigene Ideen und Möglichkeiten zum gemeinsamen Erleben zu bieten. Neben sportlichen Aktivitäten spielten deshalb auch Ausflüge, Kreativität und Begegnungen eine Rolle.

Finanziell unterstützt wurde das Ferienprogramm vom Förderverein des Fanprojekts. Dessen Zuschüsse ermöglichen nach Angaben der Einrichtung kostenlose oder kostengünstige Angebote und sollen jungen Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen.

www.fanprojekt-lev.de