Wer mit seinem Elektroauto in Leverkusen eine öffentliche Ladestation ansteuern möchte, soll dort künftig bessere Chancen auf einen freien Platz haben. Die Stadt verstärkt deshalb eine Woche lang die Kontrollen an E-Ladesäulen. Vom 9. bis einschließlich 15. November werden Falschparker besonders beobachtet. Wer unberechtigt auf einem ausgewiesenen Ladeplatz steht, muss mit Konsequenzen rechnen.

55 Euro Verwangeld und Abschleppen

Die ausgewiesenen Stellplätze an den Ladesäulen sind ausschließlich für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs vorgesehen. Wer sich nicht an diese Regelung hält, muss mit einem Verwarngeld in Höhe von 55 Euro rechnen. Unberechtigt abgestellte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor werden darüber hinaus kostenpflichtig abgeschleppt. Während der Aktionswoche will die Verkehrsüberwachung die entsprechenden Parkflächen im gesamten öffentlichen Verkehrsraum verstärkt kontrollieren und bei ihren Einsätzen bevorzugt berücksichtigen.

Kontrollen auch nach der Aktionswoche

Mit der Aktion möchte die Stadt die Verfügbarkeit der öffentlichen Ladeinfrastruktur verbessern und die Elektromobilität stärken. Zugleich soll das Bewusstsein für ein rücksichtvolles Miteinander im Straßenverkehr geschärft werden. Die verstärkten Kontrollen sind dabei nicht auf die Aktionswoche beschränkt: Die Verkehrsüberwachung will sie auch anschließend im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten fortsetzen. Hinweise auf blockierte Ladeplätze können Bürgerinnen und Bürger während der Servicezeiten bei der Verkehrsüberwachung melden: montags bis donnerstags von 7 bis 14 Uhr sowie freitags von 7 bis 12.30 Uhr unter den Telefonnummern 0214/406-36371 und 0214/406-36373. (vl)