Die Titel „Like Culbertson“, „Little Birds“ und „Jumping Boogie“ gehören derzeit zu den meistgespielten Werken der Stadt. Der Grund dafür liegt nach Angaben der Gema in einer besonderen lokalen Aufführungssituation: Die Kompositionen eines Pianisten werden regelmäßig in einer kleineren Spielstätte in Leverkusen aufgeführt. Mit jeweils rund 50 gemeldeten Aufführungen innerhalb eines Jahres erreichen die Werke dadurch vordere Plätze in der Auswertung. Wer der Urheber ist und um welche Spielstätte es sich handelt, teilt die GEMA aus Datenschutzgründen nicht mit.

Die veröffentlichten Daten werden nur in stark verdichteter Form dargestellt. Das Ranking bildet nicht die Bekanntheit eines Liedes ab, sondern die Zahl gemeldeter öffentlicher Live-Aufführungen. Grundlage sind Veranstaltungen, für die der Gema Musikfolgen, genauer gesagt Setlists, vorliegen. Coverversionen werden dabei dem jeweiligen Originalwerk zugerechnet. Die aktuelle Auswertung bezieht sich auf die vergangenen 365 Tage: Der Datenstand vom 27. Juli 2026 umfasst den Zeitraum vom 28. Juli 2025 bis einschließlich 27. Juli 2026.

Dass weniger bekannte Werke in einzelnen Städten weit oben erscheinen, sei laut Gema kein Einzelfall. Regelmäßige Aufführungen an einzelnen Orten könnten lokale Rankings deutlich prägen. (vl)