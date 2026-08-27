Eigentlich sollte die neue Dreifachsporthalle des Landrat-Lucas-Gymnasiums vor zwei Jahren schon fertig werden. Wie die Stadt jetzt den Ratsmitgliedern mitteilt, verzögert sich die Inbetriebnahme der Halle erneut. Zuletzt hatte man den Schuljahresbeginn 2026/2027 angepeilt, aber auch dieser Termin ist nicht zu halten. Laut Stadt sollen die Schulgemeinschaft und die Vereine die Schule ab dem 1. Oktober nutzen können.

Um die Halle in Betrieb zu nehmen, müsse die Brandmeldeanlage bei der Feuerwehr aufgeschaltet werden, die Arbeiten dafür seien aber noch nicht beendet. Außerdem hätten Bauaufsicht und Feuerwehr bei einer Begehung bemerkt, dass „noch offene Punkte abzuarbeiten“ seien.

Die Schule und die nutzenden Vereine seien über die erneuten Verzögerungen informiert worden. Die neue Halle hat eine längere Vorgeschichte. Dass der Stadt Sporthallen fehlen, wurde schon 2019 in einem Entwicklungsplan festgestellt. Schnell hatte sich in der Folge herausgestellt, dass sich die Inbetriebnahme der neuen Halle des Landrat-Lucas-Gymnasiums verzögern würde. Zuletzt hatte die Stadt vor etwa einem halben Jahr das Eröffnungsdatum von den Osterferien auf nach den Sommerferien angekündigt. Das Gymnasium ist offiziell NRW-Sportschule. (nip)