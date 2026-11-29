Maya (16) hat für den Adventsbasar schon Marmelade gekocht und Kakaobomben hergestellt. In diesem Jahr hat sie das Backen und Basteln den jüngeren Schülern überlassen. „Jetzt bin ich in der zehnten Klasse und wir sind für den Crêpe-Verkauf in der Cafeteria zuständig“, erzählt sie. Wer am Freitagnachmittag einen Crêpe bei Maya und ihren Mitschülern in der Mensa des Werner-Heisenberg-Gymnasiums kaufte, trug damit zum Unterricht von Kindern in Kairo bei – seit 2013 geht der Erlös des Leverkusener Adventsbasars an die dortige Flüchtlingsschule St. Andrew’s Refugee Services (StARS).

Drei Stunden lang verkauften die Fünft- bis Neuntklässler an ihren Ständen, was sie in den Wochen zuvor selbst gemacht hatten. Allein an sechs Ständen gab es Gebäck, an drei weiteren drehte sich alles um Schokolade. Für wenige Euro konnten Besucher auch eine handgemachte Karte, einen Schlüsselanhänger oder etwas Gestricktes mit nach Hause nehmen. Rund 600 Schülerinnen und Schüler machten mit, unterstützt von ihren Eltern und rund 60 Lehrkräften. Die Vorbereitungen hatten gleich nach den Herbstferien begonnen. Zum Basteln verabredeten sich die Klassen nachmittags in der Schule, zum gemeinsamen Backen auch mal zu Hause.

Kleine Weihnachtsgeschenke gab es schon ab 1,50 Euro. Copyright: Charlotte Breidohr

Für Schulpflegschaftsvorsitzenden Alexander Pahl (58) gehört der Moment, in dem die selbst gemachten Sachen den Besitzer wechseln, zu den schönsten an diesem Nachmittag. Den Kindern sei die Freude über jeden Verkauf anzusehen. „Das ist etwas ganz Besonderes für sie, anderen Kindern helfen zu können“, sagt Pahl.

Den Basar gibt es fast so lange wie das Gymnasium selbst: 1976 wurde die Schule gegründet, zwei Jahre später riefen die Lehrer Leschik und Hölzer den ersten Adventsbasar ins Leben. Jahrzehntelang unterstützten die Leverkusener damit Sozialprojekte in Chile. Als Hölzer in den Ruhestand ging, übernahm Ricarda Kemper (44) die Verantwortung. Die Religionslehrerin engagiert sich seit ihrer Jugend in Kairo. 2009 verbrachte sie dort mehrere Monate und lernte die Arbeit von „StARS“ kennen.

Aufgrund seiner langen Tradition ist der Adventsbasar Bestandteil unserer schulischen Identität, die wir nicht aufgeben wollen. Religionslehrerin Ricarda Kemper vom Werner-Heisenberg-Gymnasium

Dass der Basar weitergehen sollte, stand für die Schule fest. „Aufgrund seiner langen Tradition ist der Adventsbasar Bestandteil unserer schulischen Identität, die wir nicht aufgeben wollen“, sagt Kemper. Für die Flüchtlingsschule sprach neben dem persönlichen Kontakt auch, dass die Leverkusener Schüler sich etwas unter dem Alltag der Kinder dort vorstellen können. Maya bringt es so auf den Punkt: „Es ist eine coole Aktion, dass wir Schüler andere Kinder unterstützen können, die es nicht so gut haben wie wir.“

Über die Deutsche Evangelische Gemeinde in Kairo fließen die Spenden in die Bildungsarbeit von „StARS“. Was dort gerade gebraucht wird, erfährt Kemper im regelmäßigen Austausch mit ihren Ansprechpartnern. Für viele geflüchtete Familien in Ägypten ist schon der Schulbesuch ihrer Kinder schwierig. Nach Angaben von „StARS“ gehen rund 58 Prozent der geflüchteten Kinder im schulpflichtigen Alter in Ägypten nicht zur Schule.

Lehrer und Eltern halfen den rund 600 Schülern in Etappen beim Aufbau und Verkauf. Copyright: Charlotte Breidohr

In den Vorschul- und Schulprogrammen von „StARS“ sind in diesem Schuljahr 325 Kinder angemeldet. Die Jüngeren lernen lesen, schreiben und rechnen. Später können die Schüler einen weiterführenden Abschluss machen. Im Zentrum gibt es außerdem jeden Tag eine warme Mahlzeit. Einen Einblick in den Schulalltag gibt der jüngste Rundbrief aus Kairo: Im Oktober kamen rund 260 Kinder und Jugendliche zum Sportfest zusammen. Auf dem Programm standen unter anderem Fußball, Basketball und Hula-Hoop.

Im vergangenen Jahr kamen beim Leverkusener Basar knapp 9000 Euro zusammen. Für dieses Jahr rechnet Kemper mit etwas weniger Einnahmen. Wie viel es am Ende auch wird: Die Fünftklässler, die in diesem Jahr zum ersten Mal hinter einem Verkaufsstand standen, haben noch einige Basare vor sich. Und wenn sie in der zehnten Klasse sind, sind sie mit der Cafeteria dran.