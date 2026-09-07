Wenn im Herbst die Blätter fallen, haben die Technischen Betriebe Leverkusen alle Hände voll zu tun. Rund 55.000 städtische Laubbäume gibt es im Stadtgebiet, etwa 13.000 davon stehen an Straßen. Vor allem nasses Laub auf Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen kann schnell zur Rutschgefahr werden. Deshalb wird die Straßenreinigung in den kommenden Wochen verstärkt.

Für besonders stark betroffene Straßen haben die Technischen Betriebe Leverkusen auch in diesem Jahr eine kostenlose Hilfe für Anwohnerinnen und Anwohner: In sogenannten „Laubstraßen“ werden ab voraussichtlich Montag, 14. September, Laubsäcke verteilt. Dort fallen wegen der vielen städtischen Bäume besonders große Laubmengen an. Welche Straßen dazugehören, veröffentlichen die Technischen Betriebe Leverkusen in einer Übersicht. Die Säcke dürfen allerdings nur mit Laub von städtischen Straßenbäumen gefüllt werden. Gartenlaub, Grünschnitt oder Restmüll gehören nicht hinein. Auch selbst gekaufte Säcke werden nicht geleert.

Ab 19. Oktober beginnt die wöchentliche Leerung. Für jede betroffene Straße gibt es einen festen Abholtag. Die gefüllten Säcke müssen an diesem Tag bis 6 Uhr am Gehwegrand stehen. Nach der Leerung werden sie wieder zurückgelegt und können während der gesamten Laubsaison weiterverwendet werden.

Laub darf nicht auf die Straße gekehrt werden

Die Technischen Betriebe Leverkusen weisen auf eine wichtige Regel hin: Laub von Gehwegen, privaten Grundstücken oder anderen Flächen darf nicht auf die Fahrbahn gekehrt oder geblasen werden. Das ist nach der Straßenreinigungssatzung verboten und kann als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden. Außerdem können Laubmengen Straßeneinläufe und Gullys verstopfen und die Arbeit der Kehrmaschinen erschweren. Auch für die Reinigung der Gehwege sind in vielen Fällen die Anwohner verantwortlich. Besonders feuchtes Laub kann dort zu einer erheblichen Rutsch- und Stolpergefahr werden.

Wer Gartenlaub loswerden möchte, kann es unter anderem kompostieren, als Schutz für Beete und Tiere liegen lassen oder über die Biotonne entsorgen. Laub und Grünschnitt können außerdem ganzjährig kostenlos an den bekannten Sammelstellen der AVEA abgegeben werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.avea.de/privathaushalte/abfallentsorgung-leverkusen/entsorgung/laubsammlung/

Größere Mengen nimmt das Biomassezentrum Burscheid-Heiligeneiche entgegen. Alles Weitere erfahren Sie hier: www.avea.de/privathaushalte/abfallentsorgung-leverkusen/wertstoffcontainer-standorte/biomassezentrum-heiligeneiche/

(vl)