Zwar herrscht bei dem Großbauprojekt Bahnhofsgebäude Leverkusen Mitte seit dem Frühjahr weitgehend Stillstand. Die zuständige Leverkusener Immobiliengesellschaft Levi hatte die Arbeiten an dem Projekt zwischen Busbahnhof und Bahnhof einstellen müssen, weil es ihr im Zusammenhang mit der verzögerten Verabschiedung des Haushalts an Geld fehlte.

Doch jetzt ist immerhin das Umfeld des Bahnhofs etwas ansehnlicher geworden. Die Stadtverwaltung erreichte das, indem die Technischen Betriebe Leverkusen 14 Bäume, die in Pflanzkübeln stecken, vom Marktplatz in Wiesdorf und aus der Fußgängerzone an den Bahnhof versetzten. Zudem gruppierten die TBL auch zwei der bunten mobilen Sitzmöbel um, die bisher ebenfalls in der Fußgängerzone standen. Bei den Bäumen handelt es sich um acht Hopfenbuchen, zwei Zierkirschen sowie vier Platanen. Die Buchen stehen an der Heinrich-von-Stephan-Straße und verschönern damit auch den Zugang zum Sitz der Wohnungsgesellschaft Leverkusen, die Kübel mit den anderen Bäumen direkt an der Unterführung auf der Westseite der Gleise.

Die Sitzmöbel und die Bäume wurden im Sommer 2022 ursprünglich im Rahmen der Aktion „Platz da! Für mehr Aufenthaltsqualität“ im Zusammenhang mit den Bemühungen der Stadt angeschafft, den Wiesdorfer Marktplatz wiederzubeleben. Das Konzept, den Platz zu begrünen und zum Verweilen einzuladen, kostete 170.000 Euro, zum großen Teil gefördert von Bund und Land. Für das Fördergeld gilt noch eine dreijährige Zweckbindungsfrist.

Zentrenmanagerin Silke de Roode gewann die Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) als Patin für die weitere Baumpflege anstelle des Fachbereichs Stadtgrün. Die Gartenbauabteilung der WGL kümmert sich künftig um die 14 Bäume. Wenn die Zweckbindung abgelaufen ist, gehen die Bäume und die Kübel, in denen sie stecken, ins Eigentum der WGL über, teilt die Stadt mit. (ps)