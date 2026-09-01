„Witzigerweise sind die Bestzeiten der Kinder besser als die der Erwachsenen“, sagt Inge Brugmann. „Die Alten haben eher mal Angst um ihren Rücken und bewegen sich weniger intuitiv mit dem Bullen als die Kinder“, sagt sie. Inge Brugmann ist Standleiterin beim Bullenreiten auf dem Hitdorfer Sommerfest. Drei Tage lang konnten die Besucherinnen und Besucher in Hitdorf Livemusik, gastronomische Angebote und weiteres Programm genießen.

Organisiert hatte das Fest der Verein „Leben in Hitdorf“, und zwar zum dritten Mal. Beim Bullenreiten Balance und Geschick beweisen konnten die Menschen zum ersten Mal. Das Prinzip ist simpel: Der Reiter muss versuchen, sich so lange wie möglich auf einem sich immer schneller bewegenden Kunststoffbullen zu halten. Inge Brugmann ist angetan vom Hitdorfer Sommerfest. Besonders gut gefalle ihr die Atmosphäre und die nette Stimmung unter den Helfern. „Es ist wirklich beeindruckend, dass dieses Fest rein ehrenamtlich organisiert wird“, findet sie.

Unser Ziel ist es, das Leben in Hitdorf für die Bürger zu verschönern Peter Schein, „Leben in Hitdorf“

„Unser Ziel ist es, das Leben in Hitdorf für die Bürger zu verschönern“, erzählt Peter Schein, zweiter Vorsitzender des 2009 gegründeten Vereins „Leben in Hitdorf“. Der Verein organisiert regelmäßig Veranstaltungen in Hitdorf, unter anderem den Comedyabend „Comedy im Stübchen“ oder die Party für Frauen „Mutti rockt Hitdorf“. Ein Fokus liegt auch auf der Seniorenhilfe. Mit Programmen wie Seniorenyoga oder einem Training zur digitalen Kommunikation bietet der Verein Unterstützung für ältere Menschen an.

Die Band „Yeah“ spielte am frühen Sonntagnachmittag Coversongs aus den 80ern. Copyright: Lotta Hosenfeld

Durch das Sommerfest habe man mehr Sichtbarkeit erlangt und auch an Mitgliedern gewonnen. „Wir stoßen hier auf superpositive Resonanz. Innerhalb der letzten zwei Jahre hat sich unsere Mitgliederzahl auf 330 Menschen verdoppelt“, erzählt Schein. Das Fest wurde mit über 100 freiwilligen Helfern aufgebaut und durchgeführt.

Am Samstagabend spielte als Hauptact „The Legendary Ghetto Dance Band“. „Das war für mich ein Highlight, die haben Superstimmung gemacht. Mit der Gruppe haben wir versucht, auch junge Leute anzusprechen und mal etwas Neues auszuprobieren. Den Samstag haben wir eher als Festival organisiert und den Sonntag als Familientag gestaltet“, erzählt Peter Schein.

Auch Bayer 04 Leverkusen macht Werbung

Auch Bayer 04 ist mit einem Stand auf dem Hitdorfer Sommerfest vertreten. Bei einem Glücksrad gibt es Autogrammkarten, Shirts und Schlüsselanhänger zu gewinnen. Der Hauptgewinn ist ein Trikot. „Unser Fokus liegt auf den Kindern. Wir versuchen, die Kinder für unseren Verein zu begeistern, damit die später einmal zu Bayer-Leverkusen-Fans werden“, sagt Sebastian van Breugel von Bayer Leverkusen.

Trotz des nicht allzu sommerlichen Wetters war das Hitdorfer Sommerfest gut besucht. Copyright: Lotta Hosenfeld

Auf einem Kindertrödel können Kinder am Sonntag ihre alten Spielzeuge oder Bücher verkaufen. Die 13-jährige Stella hat einen ganz besonderen Stand: Sie verkauft selbst hergestellte Steckenpferde zum Hobby Horsing. Hobby Horsing ist eine Trendsportart, bei der Kinder auf einem Steckenpferd Parcours durchlaufen oder mit Gymnastikelementen verbundene Bewegungsabläufe durchführen, ähnlich denen des Dressur- oder Springreitens. Seit drei Jahren fertigt Stella ihre Steckenpferde selbst an. Sie näht, stopft, bastelt und sägt sogar den Stecken zurecht. „Für ein Pferd brauche ich ungefähr drei bis vier Tage“, erzählt sie. Eins hatte sie am Sonntagmittag bereits für 25 Euro verkauft.

Clownin „Funny Vanilla“ spielte den Kindern Kasperletheater vor. Da die Band „Crinsanes“ als letzte Livegruppe des Festes kurzfristig ausfallen musste, sprang stattdessen die Band „Yeah“ ein. Die sechsköpfige Musikgruppe ließ mit Hits aus den 80er-Jahren das Hitdorfer Sommerfest am Sonntagnachmittag ausklingen.