Die fünfte Jahreszeit hat in Hitdorf ein neues Gesicht: In der Hitdorfer Stadthalle wurde das designierte Dreigestirn der Karnevalsgesellschaft „Hetdörper Mädche un Junge vun 93“ (HMJ) feierlich proklamiert. Vor zahlreichen Gästen, Freunden und Karnevalsbegeisterten übernahmen Prinz Joshua I., Bauer Martin und Jungfrau Andrea die närrischen Repräsentationsaufgaben für die Session 2026/2027.

Ein abwechslungsreiches Programm sorgte bereits vor der eigentlichen Proklamation für beste Stimmung in der Stadthalle. Andreas Konrad führte musikalisch durch den Abend. Für einen besonderen Auftakt sorgte der Einmarsch der Ströppcher gemeinsam mit Josef und der Standarte. Auch bekannte Namen aus dem rheinischen Karneval standen auf dem Programm: Martin Schopps begeisterte mit seinem Auftritt, die Tanzgarde der HMJ präsentierte ihr Können und die Domstürmer brachten die Stadthalle musikalisch in Bewegung.

Ein emotionaler Abschied und ein neuer Anfang

Neben der Vorfreude auf die kommende Session gehörten auch emotionale Momente zum Abend. Das bisherige Dreigestirn wurde offiziell verabschiedet und für seinen Einsatz während der vergangenen Session gewürdigt. Auch Karl-Heinz und Franz erhielten im Rahmen des Programms ihren verdienten Abschied.

Anschließend rückte der Höhepunkt des Abends näher: die Proklamation des neuen Dreigestirns. Gemeinsam mit der Fährgarde wurde das neue närrische Trio in sein Amt eingeführt. Damit begann für die drei Männer offiziell eine ganz besondere Zeit, in der sie ihren Heimatort und die KG HMJ durch die Session begleiten und repräsentieren werden.

Drei Charaktere, eine Leidenschaft

Mit Prinz Joshua I. (Joshua Kraski-Pauls), Bauer Martin (Martin Gnodtke) und Jungfrau Andrea (André Wagner) fand sich ein Dreigestirn zusammen, dessen Mitglieder unterschiedliche Lebenswege mit einer gemeinsamen Begeisterung für den Hitdorfer Karneval verbinden.

Für Prinz Joshua I., Jahrgang 2001, ging mit der Übernahme des Prinzenamtes ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Der gebürtige Düsseldorfer ist in Hitdorf aufgewachsen und bezeichnet sich selbst als „Hitdorfer durch und durch“. Bereits während seiner Schulzeit an der katholischen Grundschule in Hitdorf entdeckte er seine Liebe zum Karneval. Nach zahlreichen Sitzungen, Proklamationen und Karnevalszügen war für ihn der Zeitpunkt gekommen, selbst Verantwortung zu übernehmen.

Auch akademisch hat Joshua einiges erreicht: Nach seinem Bachelorabschluss in Geschichte sowie Deutscher Sprache und Literatur schloss er im August 2026 seinen Master in Germanistik ab. Neben dem Karneval zählen Reitsport und Literatur zu seinen Interessen. Nicht zu vergessen natürlich die Politik. Der künftige Prinz ist seit Jahren in der Hetdörper CDU sehr engagiert und sitzt im Stadtrat.

Wagenengel, Gardist, jetzt Bauer

Für Bauer Martin, Jahrgang 1968, war der Karneval ebenfalls schon lange ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Zunächst verfolgte er das närrische Treiben am Straßenrand, später engagierte er sich als Helfer und Wagenengel bei Karnevalszügen in Leverkusen und Köln. Über den Kirchenchor fand er schließlich auch seinen Weg in den Hitdorfer Karneval. Vor vier Jahren schloss er sich der Fährgarde an, in der er zuletzt als Koch aktiv war.

Bauer Martin ist früher dran als eigentlich geplant. Copyright: Dominik Scholz

Die Rolle des Bauern hatte Martin eigentlich erst für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Dass es nun bereits in dieser Session so weit kam, führte er vor allem auf seine beiden Mitstreiter zurück. Seine Einstellung zum Karneval brachte er treffend auf den Punkt: „Karneval ist für mich nicht nur ‚Blödsinn‘ machen, sondern Karneval verbindet Menschen.“ Besonders wichtig sei ihm dabei, dass jeder so sein dürfe, wie er ist.

Jungfrau Andrea wird von André Wagner verkörpert. Der 1975 in Essen geborene Unternehmer lebt seit 2008 in Hitdorf. Über seine fünf Kinder und das familiäre Umfeld entwickelte sich eine enge Verbindung zum Ort und seinem Gemeinschaftsleben. Seit 1997 ist Wagner selbstständig in der Telekommunikations- und IT-Branche tätig und führt ein Unternehmen mit sechs Mitarbeitenden.

Jungfrau Andrea, eigentlich André Wagner, ist noch recht frisch im Hitdorfer Karneval. Copyright: Dominik Scholz

Obwohl er erst Anfang 2026 aktiv im Karneval mitwirkte, fühlte er sich der Hitdorfer Tradition seit vielen Jahren verbunden. Besonders beeindruckten ihn das ehrenamtliche Engagement und der Zusammenhalt im Ort. Die Möglichkeit, nun als Jungfrau Teil des Dreigestirns zu sein und Hitdorf repräsentieren zu dürfen, bezeichnete er als besondere Ehre.

Die Entstehungsgeschichte des neuen Dreigestirns war durchaus besonders. Während Joshua schon länger mit dem Gedanken gespielt hatte, einmal Prinz zu werden, hatten sich Martin und André in den Reihen der Fährgarde kennengelernt. Als deutlich wurde, dass drei Menschen mit einer ähnlichen Begeisterung für den Karneval zusammenkamen, nahm die Idee schließlich Gestalt an.

Nach der feierlichen Proklamation gehörte die Bühne den Gästen, die ebenfalls ihre Glückwünsche und Worte an das neue Dreigestirn richteten. Mit den Altstadtfunken Monheim setzte sich das abwechslungsreiche Programm fort. Zum Abschluss übernahmen erneut Andreas Konrad und Guido Coenen die musikalische Gestaltung des Abends und sorgten für einen stimmungsvollen Ausklang in der Hitdorfer Stadthalle.