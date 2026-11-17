Ob Hutturp vor 875 Jahren ein ähnlich beliebter Wohnort war wie heute? Das lässt sich aus der Urkunde wohl nicht herauslesen, in der das Dorf erstmals erwähnt wurde. Besiegelt wurde die Urkunde von einem gewissen Abt Wolbero von Sankt Pantaleon in Köln. Als Datum der Urkunde hat man sich auf das Jahr 1151 geeinigt. Genau weiß man aber wohl nicht, ob das auch stimmt, sagte der städtische Leverkusener Archivleiter Julius Leonhard, der zur Eröffnung einer kleinen Ausstellung am Sonntag ins Hitdorfer Heimatmuseum „Am Werth“ gekommen war.

So ungefähr stimmt das Datum aber und der Heimatverein Hitdorf feiert in diesem Jahr 875 Jahre Hitdorf.

Dabei ist der älteste bisher bekannte archäologische Fund in Hitdorf weitaus älter: Der Landwirt Johannes Gladbach aus Voigtslach fand im Jahr 2000 beim Pflügen eine Steinaxt aus hartem dunklen Quarzit auf einem Hitdorfer Feld. Später wurde an der Stelle ein zweites bearbeitetes Werkzeug oder Schmuckstück aus Amphibolith gefunden. Gladbach behielt sein Beil zuerst und vermachte es vor einigen Jahren dem Hitdorfer Heimatverein. Die wissenschaftliche Untersuchung ergab: Jungsteinzeit, etwa 7000 Jahre alt. Möglich ist natürlich, dass die Werkzeuge beim Durchreisen verloren gegangen sind. Ebenso wahrscheinlich ist aber, dass dort zu der Zeit jemand gewohnt hat.

In Voigtslach gefundene Beile aus der Steinzeit in der Dauerausstellung im Heimatmuseum in Hitdorf: Vor 875 Jahren wurde Hitdorf zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt. Bild: Ralf Krieger Copyright: Ralf Krieger

Bei der Ausstellung im Türmchen am Werth sind das Beil und das andere Teil in der Dauerausstellung zu sehen.

Nach 1151 war man über Jahrhunderte hinweg nicht festgelegt, wie Hitdorf genannt und geschrieben wird: Huttorp, Hittorp, Hutdorp und Hyttorp sind dokumentiert.

Im Türmchen „Am Werth“ war am Sonntag Eröffnung. Copyright: Ralf Krieger

Ganz sicher ist man sich, dass der fischreiche Rhein von Anfang an eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Lebensgrundlage in der Gegend gewesen ist. Landwirtschaft auf guten, vom Rhein angeschwemmten Böden, spielte auch eine Rolle. Von den wertvollen Feldern sind im Laufe der letzten Jahrzehnte einige mit Siedlungen überbaut worden – auch das gehört zur Hitdorfer Geschichte.

Der Verkehr auf dem Rhein hatte immer mit Hitdorf zu tun: 1322 wurde eine erste Fähre eingesetzt, die Linie hinüber nach Langel hat es durchgehend gegeben, erst in den vergangenen zwei Jahren wurde die Fährverbindung zwischenzeitlich infrage gestellt, vorerst sind solche Überlegungen vom Tisch. Der Hafen wurde auch im Mittelalter erstmals erwähnt: 1356, weiß man beim Hitdorfer Heimatverein. Also könnte man in diesem Jahr auch den 670. Hafengeburtstag feiern.

Später entwickelte sich die Stadt Hitdorf prächtig: Hier wurden Bier gebraut, Zigarren gedreht und Streichhölzer hergestellt. Also fast alles, was Männer früher brauchten. Das ist Geschichte, aber das Hitdorfer Heimatmuseum hat eine schöne Sammlung, die sich ständig vergrößert. Auch am Sonntag bei der Ausstellungseröffnung übergab eine Hitdorferin alte Festschriften und Kölschgläser mit dem Emblem der Alten Brauerei, deren Sudhaus 1990 gesprengt wurde. Nicht wenige bedauern, dass in Leverkusen kein lokales Bier mehr gebraut wird.

KI zeichnet falsche Hitdorf-Bilder

So sehenswert die Dauerausstellung im Heimatmuseum ist, so unglücklich ist die Wechselausstellung zur 875-Jahr-Feier. Die Ausstellungsmacher haben die Hitdorfer Geschichte als Comic auf 22 Tafeln ausgedruckt. Die hat aber kein Mensch gezeichnet: Eine Künstliche Intelligenz wurde mit den geschichtlichen Daten gefüttert und hat die Tafeln ausgespuckt. Das war vielleicht gut gemeint. Aber wie es mit KI so geht: So gut wie nichts auf den künstlichen Zeichnungen sieht nach Hitdorf aus: Die Persil-Lok ist nicht zu erkennen, das alte Rathaus stimmt nicht, der Hafen sieht dem Hitdorfer Hafen gar nicht ähnlich, die Kirche hat nur einen Turm, das Straßenbild hat nichts mit Hitdorf zu tun. Die Zündholzfabrik und die Brauerei sind ebenso falsch dargestellt, sogar das Heimatmuseum sieht im Comic komplett anders aus als in natura und es steht falsch.

Was stimmt hier nicht? Copyright: Ralf Krieger

Bunt sind die Tafeln schon, aber: Nicht nur bei Kindern setzen sich die unechten Bilder von der Historie im Kopf fest, auch wenn’s Comic-Zeichnungen sind. Der Heimatverein kann das eigentlich viel besser, das weiß man von früheren Ausstellungen.

Ein Bild von der 875 Jahre alten Urkunde mit der ersten Erwähnung der Siedlung am Rhein fehlt leider.

Das Dorfjubiläum kommt nicht allein

Mit den Hitdorfern insgesamt feiern 2026 weitere Institutionen Jubiläen, wenigstens noch für die letzten Wochen des Jahres: 15 Jahre Villa Zündfunke, 25 Jahre evangelische Kirche, 33 Jahre „Hetdorper Mädche un Junge vun 93“, 40 Jahre Heimatverein, 50 Jahre Pfarrfest, 55 Jahre Altenkreis, vor 60 Jahren schwamm der weiße Wal zweimal an Hitdorf vorbei, 140 Jahre katholische Kirche, 145 Jahre Feuerwehr und 180 Jahre Männerchor. Am 11. April 2027 wollen alle gemeinsam in der Stadthalle feiern. (rar)