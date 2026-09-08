„Jobmesse kompakt“Wie Unternehmen heute junge Leverkusener gewinnen

Wer junge Menschen für Berufe begeistern möchte, sollte als Unternehmen neben Social-Media-Plattformen auch auf Jobmessen präsent sein. So zumindest der Eindruck, wenn man sich auf der „Jobmesse kompakt“ im Terrassensaal des Forums Leverkusen umschaut. Die HR‑Veranstaltungsgesellschaft hatte das Format zum ersten Mal in der Stadt organisiert.

Um Schülerinnen und Schüler vor allem der zehnten Klasse verschiedener Schulformen zu erreichen, hatten die Organisatoren im Vorfeld Informationen an Schulen der Region weitergeleitet. Einige Klassen hatten sich sogar auf die Veranstaltung vorbereitet, indem sie für sie relevante Fragen sammelten, zum Beispiel zur Zukunftsaussicht einiger Berufe oder ob es verschiedene Schichtsysteme gebe. Sie sollten dazu mindestens drei verschiedene Unternehmen befragen. Im Interessensgebiet von Alessio (14 Jahre) der Klasse 9d an der Realschule am Stadtpark lag auch die Bundeswehr. Er wolle sich einfach mal informieren, welche Berufe diese zu bieten habe.

Jobmessen können erfolgreich sein

Wie erfolgreich das Präsentieren eines Unternehmens sein kann, zeigt das Beispiel der „TankE GmbH“, eines Tochterunternehmens der Rhein-Energie, aus der Elektromobilitätsbranche. Allein drei Stellen haben man über die Jobmesse in Köln vergeben, so das Unternehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen keine externen Vermittler, da vieles intern über die Personalabteilung laufe. Als Ausschreibung für Stellen nutzt die Firma die Personalakquise-Plattform „Join“, die die Ausschreibungen an verschiedene Websites wie „Stepstone“ oder „LinkedIn“ weiterleitet. So seien sie sehr erfolgreich in der Vermittlung und hätten momentan keine unbesetzte Stelle, sondern eher Dauerausschreibungen. Aktuell beschäftige sich die „TankE GmbH“ damit, das Instagram-Profil aufzubauen.

Schwieriger sieht die Lage bei „Vincerola“, einem privaten Träger eines bilingualen Montessori-Kindergartens/-Vorschule mit Sitz in Köln, aus. Dessen pädagogischer Direktor Marvin Reyes teilt mit: „Gerade im Bereich Erziehung ist es schwierig, neue Leute zu finden. Die gehen eher in die IT.“ So versuchen sie, sehr breit gefächert vorzugehen: von digitalen Medien wie „LinkedIn“ oder Instagram hin zu Tagen der offenen Tür an den verschiedenen Standorten („Open Houses“). Die Jobangebote beschränken sich nicht rein auf das erzieherische Arbeitsfeld, sondern gehen weit darüber hinaus. Durch zahlreiche Kooperationen besteht die Möglichkeit, neben einer erzieherischen Ausbildung auch ein duales Studium zu absolvieren.

Nächstes Jahr, am 1. September 2027, findet die Jobmesse kompakt dann zum zweiten Mal in Leverkusen statt. Darüber hinaus gibt es weitere Termine in NRW. Eine Anmeldung sowohl für Unternehmen als auch Interessierte ist über die Website jobmesse-kompakt.de möglich.