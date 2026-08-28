Im August ist die Zahl der Arbeitslosen in Leverkusen gegenüber Juli zurückgegangen, wenn auch nur leicht. Ende des Monats waren 15 Menschen weniger ohne Job als Ende Juli, insgesamt 7087 Männer und Frauen. Vor einem Jahr lag diese Zahl um 34 niedriger. Die Arbeitslosenquote liegt im August unverändert bei 7,9 Prozent. Auch im August 2025 lag sie auf diesem Niveau.

Im Unterschied dazu nahm die Zahl der Arbeitslosen im Rheinisch-Bergischen und im Oberbergischen Kreis, für die die Arbeitsagentur in Bergisch Gladbach ebenfalls zuständig ist, recht deutlich um 3,6 und vier Prozent gegenüber Juli zu.

Die Zahl der Arbeitslosen sank im August leicht. Copyright: Peter Seidel/Langdock

Interessant ist erneut der Blick auf die genaue Verteilung der Arbeitslosen zwischen jenen, die Arbeitslosengeld empfangen und für die die Arbeitsagentur zuständig ist, und jenen, die als Langzeitarbeitslose Empfänger der Grundsicherung sind und vom Jobcenter betreut werden. Da zeigt sich, dass der Rückgang der Arbeitslosenzahl in Leverkusen allein auf dem Abbau der Zahl der Langzeitarbeitslosen fußt. Deren Zahl sank im August um 104 Personen. Die Zahl der Arbeitslosengeldempfänger stieg dagegen um 89. Die Entwicklung ist ein Indiz dafür, dass die vor Jahren von der Bergisch Gladbacher Agentur-Chefin Nicole Jordy ausgegebene Strategie, die Zahl der Langzeitarbeitslosen in ihrem Bereich nachhaltig senken zu wollen, weiter Früchte trägt. Gleichwohl werden weiterhin mehr als die Hälfte der arbeitslosen Männer und Frauen in der Stadt vom Jobcenter betreut (57 Prozent).

Die Zahl der registrierten offenen Stellen in der Stadt liegt bei 1353. Pascal Sahlmen, operativer Geschäftsführer Arbeitsagentur, sah eine leicht anziehende Nachfrage: „Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt insgesamt konstant und zeigt sogar leicht steigende Tendenzen.“

Auch in Burscheid sank die Zahl der Arbeitslosen im August leicht. Dort sind Ende August 766 Menschen ohne Anstellung, fünf weniger als im Juli, aber zwölf mehr als vor einem Jahr. In Leichlingen stieg die Zahl der Männer und Frauen ohne Job auf 885, elf mehr als Ende Juli, aber neun weniger als vor einem Jahr.