Aufatmen im Chempark. Aufatmen, aber auch drumherum: Das Metall, das vor ein paar Tagen in einer Baugrube an der Otto-Bayer-Straße gefunden wurde, ist kein Sprengkörper. Diese Information kam am Dienstag um 13.24 Uhr vom Kölner Ordnungsamt. Die Baustelle auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 8 ist also harmlos. Das allerdings mussten erst die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes testen. Ihre Untersuchung am Dienstag blieb ohne das befürchtete Ergebnis.

Besonders schwierig: Unmittelbar neben der kleinen Baugrube verläuft die Hochdruck-Ferngasleitung. Sie führt Richtung Rhein und versorgt nebenbei den Chempark. An der B 8 gibt es indes einen Abzweig und eine zweite Leitung auf das Gelände unterm Bayer-Kreuz.

Am Freitag hat Chempark-Betreiber Currenta die Belegschaften alarmiert. In der Baugrube war ein Metallgegenstand geortet worden. Das zieht zwingend eine Überprüfung seitens des Kampfmittelbeseitigungsdienstes nach sich. Ein Sprengkörper hätte – je nach Größe – enorme Probleme bereiten können: wegen der Gasleitung in unmittelbarer Nähe, wegen der nahen Chemie-Produktionsstätten, wegen der Bahnlinie, die auch kaum 150 Meter entfernt liegt.

Seit Dienstagmittag ist klar: Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Es gibt keine Bombe. (tk)