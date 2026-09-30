Die Erwerbslosigkeit ist in Leverkusen im September gestiegen. 7201 Menschen waren ohne Job, hieß es am Mittwoch von der Agentur für Arbeit. Das sind 114 Personen oder 1,6 Prozent mehr als im August und 535 Personen oder acht Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ist jetzt 8,1 Prozent, das ist ein Anstieg um 0,2 Punkte gegenüber dem August. Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,5 Prozent.

Die Agentur für Arbeit hat jetzt 2963 Personen in der Kartei, das sind 98 weniger als im August, aber 318 Personen mehr als vor einem Jahr. Das Jobcenter kümmert sich jetzt um 4238 Menschen. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum August, nämlich 212 Personen. Der Vergleich zum September 2025 zeigt ein Plus von 217 Personen. Durch die Träger der Grundsicherung wurden nach Angaben der Agentur 59 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Im September hätten sich insgesamt 1698 Personen arbeitslos gemeldet, hieß es. Davon seien 468 direkt aus der Erwerbstätigkeit gekommen. 1584 Menschen konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden, aber nur 417 von ihnen traten eine reguläre Arbeitsstelle an.

Weniger freie Stellen

Trotz der immer weiter steigenden Arbeitslosigkeit suchten die Unternehmen Leute, so die Agentur-Geschäftsführerin Nicole Jordy: Im September seien 199 Stellen neu gemeldet worden. Im Vergleich zum August ist das allerdings ein Rückgang von 105. Leicht positiv sei die Entwicklung aber gegenüber dem September 2025, so Jordy. Da waren nur 182 Stellen neu im Angebot. Derzeit habe die Arbeitsagentur Zugriff auf 1282 freie Stellen.

In Burscheid dagegen ist die Zahl der Arbeitslosen im September gesunken, nämlich von 766 auf 733. Dasselbe gilt für Leichlingen, wo die Arbeitsagentur einen Rückgang von 885 auf 870 verzeichnete. Damit gilt für die beiden Leverkusener Nachbarstädte das, was für den gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis zutrifft: eine niedrigere Arbeitslosenzahl. Sie liegt nun bei 26.169 Personen. Das sind 387 oder eineinhalb Prozent weniger als im August, aber 1350 Personen oder 5,4 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote ist im Kreis um 0,1 Punkte auf 6,6 Prozent gesunken. Vor einem Jahr lag sie indes bei nur 6,3 Prozent. Im Bereich der Agentur für Arbeit waren 10.769 Personen ohne Job, das sind 353 weniger als im August, aber 1038 mehr als vor einem Jahr. Das Jobcenter hat jetzt 15.400 Personen in der Kartei. Das ist ein minimaler Rückgang um 34 gegenüber August, aber ein Zuwachs von 312 Menschen im Vergleich zum September 2025.