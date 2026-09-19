Ob Biodiversität, Upcycling oder Klimawandel – Leverkusener Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen können nun kostenlos über die Stadtbibliothek Leverkusen einen der zwei neuen Bücherkoffer zum Thema „Nachhaltigkeit“ ausleihen. In diesen Bücherkoffern befinden sich neben klassischen Bilderbüchern auch Tonies und Kamishibai-Bildkarten.

Das sind große Bilder, die Kinder betrachten können, während die pädagogische Fachkraft die passende Geschichte vom Rücken der Karte vorliest. Das Kamishibai, das in dem Koffer enthalten ist, erzählt von einer Krake, die versucht, gegen die Vermüllung des Meeres vorzugehen. Ebenfalls enthalten im Koffer sind vier Tonies. Tonies sind Figuren mit digitalen, kindgerechten Audioinhalten, die auf einer Toniebox Geschichten, Musik oder Wissen abspielen.

Nachhaltigkeit auf eine spannende und pädagogische Weise vermitteln

Andere Bilderbücher handeln von Natur, Recycling oder Biodiversität. In „Leni & Leon und die kaputte Lok“ wird den Kindern die Magie des Reparierens und die Freude am Selbermachen nahegelegt, während sie bei „Wie fühlt der Wald?“ über die Gefühlswelt der Pflanzen und Tiere im Wald lernen. Im Koffer befinden sich außerdem drei pädagogische Fachbücher für Erzieherinnen und Erzieher, die erklären, wie man das Thema „Nachhaltigkeit“ auf pädagogische und spannende Art und Weise an Kinder im Alter von eins bis sechs Jahren heranführen kann.

Ins Leben gerufen hat das Projekt der Bücherkoffer zum Thema Nachhaltigkeit der Stadtelternrat. „Wir haben uns überlegt, wie wir das Thema ‚Nachhaltigkeit‘ leicht zugänglich in die Kitas und auch die Familien transportieren können“, erzählt Anja Brandl, Vorsitzende des Stadtelternrats. Bei den Büchern geht es darum, den Kindern ein erstes Verständnis für ökologische Themen zu ermöglichen. „Die Bilderbücher können zum Beispiel in Form eines Nachhaltigkeitsprojektes gemeinsam gelesen werden. Wir überlassen es aber den pädagogischen Fachkräften, auf welche Weise sie die Inhalte des Bücherkoffers an die Kinder bringen wollen.“, sagt Anja Brandl vom Stadtelternrat.

Es ist wichtig, Kindern einen einfachen Zugang zu Büchern zu ermöglichen. Manuel Bast, Geschäftsführer der Bürgerstiftung Leverkusen

Die Bürgerstiftung Leverkusen hatte das Projekt finanziell unterstützt. „Dieses Projekt vereint gleich mehrere wichtige Zwecke der Bürgerstiftung: Bildung, Jugendhilfe und Umwelt“, sagt Manuel Bast, Geschäftsführer der Bürgerstiftung. „Was mich besonders daran freut, ist, dass das Angebot niederschwellig ist und eine hohe Erreichbarkeit hat. Es ist wichtig, Kindern einen einfachen Zugang zu Büchern zu ermöglichen“, führt er fort.

Die Entscheidung für die Inhalte des Koffers hat die Stadtbibliothek gemeinsam mit dem Stadtelternrat getroffen. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass die Bilderbücher zugänglich sind und das pädagogische Begleitmaterial nah am Kita-Alltag ist. Durch das gebündelte Format im Handgepäckkoffer kann das Material unkompliziert abgeholt und transportiert werden.

Die Bücherkoffer können unter Anmeldung per Mail an sba@stadtbibliothek-leverkusen.de für vier Wochen ausgeliehen werden.